內地增41口岸進境免稅店 包括深圳灣和蓮塘

【on.cc東網專訊】財政部等5個部門周三（21日）對外發布《關於口岸進境免稅店有關事宜的通知》，宣布在湖北武漢天河國際機場等41個口岸各新設一家口岸進境免稅店。名單中有兩個新設免稅店在廣東省深圳市，分別為深圳灣口岸和蓮塘口岸。

該通知指出，本次設立調整口岸進境免稅店，旨在進一步便利進境旅客免稅購物消費，充分發揮免稅店支持提振消費的作用，促進免稅商品零售業務健康有序發展。通知指出，今次大幅增加國內口岸進境免稅店的數量，使得口岸進境免稅店覆蓋範圍更廣泛。

此次發布的通知還對一些經營合約即將或已到期、所處口岸客運功能發生變化的口岸進境免稅店，進行調整優化。在繼續設立的口岸進境免稅店中，位於深圳的還有蛇口郵輪中心、深圳機場福永碼頭、羅湖口岸、皇崗口岸、文錦渡口岸。

