內地大型無人機技術突破 「九天」無人機首飛

【on.cc東網專訊】中國航空工業集團有限公司「九天」無人機周四（11日）在陝西省渭南市蒲城縣完成首飛任務，標誌着內地大型無人機技術實現新突破。

作為中國自主創新的大型通用無人機平台，「九天」無人機由陝西無人裝備科技有限責任公司委託航空工業第一飛機設計研究院設計。該機型採用「通用平台+模塊化任務載荷」設計理念，依託自主集成技術創新，具備大載重、高升限、寬速域、短起降等核心優勢；機長16.35米，翼展25米，最大起飛重量16噸，載荷能力達6,000公斤，航時12小時、轉場航程7,000公里，性能指標位居同類產品前列。

通過模塊化任務載荷換裝，「九天」無人機可廣泛適配民用多元場景，如承擔偏遠山區、海島的重型物資運輸與精準物流投送，或在應急救援中快速恢復通訊、投送救災裝備，還可提供地理測繪、災情評估、礦產普查等服務。

