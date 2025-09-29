內地大學升學資助計劃] 10月13日截止申請

【on.cc東網專訊】教育局今日（29日）表示，有意申請2025╱26學年內地大學升學資助計劃的合資格香港學生，須於10月13日或之前透過內地大學升學資助計劃網上申請平台遞交申請，或把填妥的申請表格以郵寄方式遞交教育局。

教育局發言人表示，資助計劃預期可惠及絕大多數到內地修讀學士學位課程而有不同經濟需要的香港學生。合資格的學生可申領資助計劃的「經入息審查資助」或「免入息審查資助」，前者只提供予通過入息審查的學生。資助計劃的資助款項會按年發放，資助年期為有關學生於指定內地院校就讀的學士學位課程的正常修業期。符合資格的申請人只可在同一學年內，接受「經入息審查資助」或「免入息審查資助」二者其一。有關資助計劃的詳情已上載至教育局網頁。教育局預計於2026年第一季起分階段通知個別申請人其申請結果。

