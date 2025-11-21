內地大專院校購商品房改宿舍 助地產商去庫存

【on.cc東網專訊】內地教育部、住建部早前聯合調研組實地調研湖北大學位於武漢城建‧水岸（下稱水岸項目）學生宿舍改造項目，指這作為全國首個以購置存量房代建設學生宿舍的創新實踐，既有效盤活了市場存量資產，又精準破解了院校宿舍資源緊張的難題。

9個月前，湖北大學宣布整體購置水岸項目的352套存量房，用於學生住宿，新增學生住宿床位2,800個，項目估算投資1.98億元（人民幣，下同，約2.18億港元）。此次收購的水岸項目毛坯房源均價，較開盤時折價比例超過35%。除湖北大學外，今年9月，中國政府購買服務訊息平台公示的教育部單一來源採購項目徵求意見顯示，合肥工業大學、中南大學、中國礦業大學購置存量房地產用作學生宿舍，3所院校合計預算金額達7.06億元（約7.78億港元）。

去年1月，國家發展改革委、教育部、財政部、住建部等七部門發布《關於加強院校學生宿舍建設的指導意見》，鼓勵院校通過購買、租賃學校周邊的人才公寓、商住樓等社會用房，補充宿舍資源。一房企總部負責人表示，對於院校的收購需求十分感興趣，「對開發商來說，項目批量出售給學校，比其他銷售渠道都要好」。首都經濟貿易大學京津冀房地產研究院院長趙秀池教授也認為，院校收購或租賃存量房用作宿舍，有利於房地產去庫存以及開發商回籠資金，促進企業實現良性循環。

