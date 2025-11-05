內地夫婦產子案 林志釉指政府錯重點 點名3人向公眾解釋

低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
【on.cc東網專訊】一對內地夫婦2009年來港產子，疑因醫療失誤致其子腦癱及四肢殘障，醫委會拖延16年後開審，卻以案件拖延多年對醫生不公為由永久終止研訊。及後政府去信醫委會主席，要求8周內交報告，交代處理投訴的調查和紀律研訊機制，醫委會日前公布研訊小組將主動覆核該決定。香港病人政策連線主席林志釉今日(5日)受訪時，直指政府「錯重點」，並點名醫委會主席鄧惠瓊、衞生署署長林文健及醫委會秘書處秘書應及早向公眾解釋。
林志釉出席電台節目時表示，當局去信醫委會主席，要求交代處理投訴的調查和紀律研訊機制是「錯重點」。他指報告應解釋為何拖延而非檢視投訴機制，若只是檢視投訴程序很難想像要用8周時間解釋。他解釋指，有說法認為個案交到醫委會秘書處時卻無人跟進，但由於秘書處由衞生署提供，署方理應解釋到發生何事。
至於醫委會日前宣布會主動覆核研訊小組決定。林志釉坦言情況十分罕見，因他在醫委會任職了7年也未曾見過醫委會會主動覆核決定，又指醫委會在有個案出現時，若需專家意見便會交由秘書處重新排一個所有持份者都合適的日期再續研訊。林又點名3人，包括鄧惠瓊、林文健及醫委會秘書處秘書，認為該3人應及早向公眾解釋，為何案件會延誤10多年的時間，問題發生在哪裏。
