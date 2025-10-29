內地夫婦產子疑涉醫療事故 兒子腦癱 斥醫委會拖延15年終止聆訊 要求覆核

【Now新聞台】一對內地夫婦十六年前來港產子，懷疑發生醫療事故，兒子腦癱及四肢殘障，向醫委會投訴涉事醫生，醫委會一度押後聆訊，最後因為拖延太長而終止聆訊，家屬感到憤怒，要求醫委會覆核並致歉。

黎先生：「那幾年一直沒有解釋，為甚麼會拖延，其實這件事醫委會秘書處自己沒有工作，是醫委會自己的問題。我們是受害者來的，為甚麼醫生說對他不公平，對我們公平嗎？現在香港好像第三世界都不如，這樣做沒有天理。」

他們2009年在浸會醫院產子，懷疑兒子出生時受感染導致腦癱，翌年向醫委會投訴兩名涉事醫生專業行為失當，其中一名醫生的投訴於2011年被駁回，另一名醫生原定在2016年展開聆訊，但涉事醫生要求押後，醫委會之後一直未定新日期，拖延至本月才展開聆訊。

廣告 廣告

醫委會指，由於秘書處未能解釋為何拖延案件多年，對被告的紀律聆訊程序造成不公，同意永久擱置聆訊。

#要聞