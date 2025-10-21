內地女子涉以泰國大學假學歷申請優才計劃 准保釋12月再訊

39 歲持雙程證女子涉安排使用泰國一間大學的畢業證書，透過中介申請「優才計劃」來港，被控「安排使用虛假文書」罪，案件周二（21 日）在沙田裁判法院首提堂。



控方申請押後至 12 月 16 日再訊，待向海外大學調查，不反對被告保釋，並提出 10 萬現金、10 萬元人事擔保、不得離港等條件，獲署理主任裁判官鄭紀航接納。

控罪指涉安排使用

泰國先皇理工大學假證書

中國籍被告劉碧璇（39 歲），持雙程證，被控一項「安排使用虛假文書」罪。

控罪指，被告於 2024 年 12 月 25 日或該日前後在香港明知或相信有關虛假文書，即一張看似是先皇理工大學的畢業證書，屬於虛假，而安排使用該文書，意圖誘使入境事務處處長及其人員接受該文書，並因接受該文書為真文書而作出或不作出某些作為，以致對該人或其他人不利。

案件編號：STCC4008/2025