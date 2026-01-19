內地女子認虛報托福合格獲嶺大學位，准保釋2.2判刑。(資料圖片)

一名女生去年為求畢業虛報TOEFL (托福)英語測試及格，今早(19日)在屯門裁判法院承認企圖以欺騙手段取得服務罪。裁判官覃有方明言，香港小學生皆深明誠信及責任感的重要性，勸喻被告好好反省，將案件押後至2月2日判刑，待取社會服務令報告，期間被告獲准保釋。

被告黃鑫怡(被起訴時22歲)，持香港身分證，報稱地址為福建，承認一項企圖以欺騙手段取得服務罪。控罪指，她於2024年5月27日，在香港企圖以欺騙手段，即虛假地向嶺南大學職員表示已取得達標的托福考試成績，從而不誠實地取得嶺南大學所提供的行政服務，即批准她畢業並授予她公共管理及智慧管治社會科學學士學位。

曾 4 次應考皆不達標

案情指，黃是嶺大公共管理及智慧管治系4年級學生，課程屬自資性質，入學要求為持有副學士及高級文憑學歷，入學後須在托福成績達87分或以上，或IELTS(雅思)成績達6.5分或以上。校方於2024年5月27日收到黃經電郵提交的托福成績表，發現考生照片不符。黃聲稱因覺得成績表照片拍得不好看而修改了照片，學校職員隨後聯絡托福機構檢查其考試資格，終揭發本案。

廣告 廣告

黃在去年2月8日被捕，她在警誡會面稱曾4次應考托福及雅思但都不達標，得悉在柬埔寨考試較容易獲取好成績遂前往應考。惟當日到達試場後因病感不適，因此以300元美金聘請不知名人士代考，最後成績表照片是另一人外貌，故將照片修改成自己的樣子。

因嚮往香港教育制度而來港

辯方求情指，被告是內地居民，因嚮往香港教育制度，而來港接受教育。被告當年年僅22歲，深感焦急，及後遇見陌生人指能代考才「錯判」犯案。覃官質疑，嶺大收到成績表向被告做出詢問時，被告竟再度說謊。辯方回應，被告事後才醒覺要第一時間認錯，及後嶺大的紀律委員亦已向被告作出訓示，要求被告必須要完成義工工作，去年7月已考獲英語測試的畢業要求並獲發畢業證書。辯方指，被告在獲得畢業證書後，仍努力裝備自己，進入浸大進修碩士課程，料今年將完成課程，從未放棄自己。

案件編號：TMCC2408/2025

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1004774/內地女子認虛報托福合格以獲嶺大學位-准保釋2.2判刑?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral