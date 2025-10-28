許紹雄逝世終年 76 歲
內地女涉假學歷申請高才通 虛報教育程度登記身分證 缺席聆訊遭法庭發拘捕令
一名持雙程證女子涉去年申請「高才通」計劃時，虛報自己取得雪梨科技大學經濟學商業學士學位，以及同年申請香港身份證時，訛稱教育程度為研究生或以上，被控「為取得入境證而安排作出虛假陳述」及「向登記主任提供虛假詳情」兩罪。案件昨日（27日）於沙田裁判法院提堂，被告缺席聆訊，裁判官發出拘捕令。
被告李麗萍（34 歲，持中國往來港澳通行證），被控「為取得入境證而安排作出虛假陳述」罪，以及「向登記主任提供虛假詳情」罪。
「為取得入境證而安排作出虛假陳述」罪指，被告於2024年4月22日或該日前後，在香港為取得入境證，即一張根據「高端人才通行證計劃」的入境許可，而安排作出明知為虛假，或自己亦不信為真實的陳述，即在申請該入境證時，聲稱自己於2012年7月獲雪梨科技大學頒授經濟學商業學士學位。
另一項控罪指，被告於2024年6月3日，在香港申請身份證時，向登記主任提供自己的教育程度為「高等教育：研究生或以上」，但被告明知此項詳情在要項上虛假。
案件編號：STCC1576/2025
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/內地女涉假學歷申請高才通-虛報教育程度登記身分證-缺席聆訊遭法庭發拘捕令/612725?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
