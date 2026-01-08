內地女涉虛報學歷被控2.9提堂 申請改保釋條件冀放寬離境限制遭拒

【on.cc東網專訊】持雙程證的內地女子涉虛報已獲美國加州大學洛杉磯分校工程學士學位，意圖令入境處批出其入境證，及獲得港大工程碩士學位課程錄取，她被控2罪並獲准以現金及人事擔保共20萬港元保釋，惟期間不得離港。她申請更改保釋條件，希望可放寬離境限制。案件今(8日)於高等法院處理，暫委法官黃崇厚拒絕其申請，被告續准以原有條件保釋，其虛假陳述案件將於2月9日在東區裁判法院提堂。

被告王一涵(24歲，報稱無業)被控一項以欺騙手段取得服務罪及一項為取得入境證而作出虛假陳述罪，控罪分別指她於2023年8月28日至2024年11月18日在香港以欺騙手段，即向香港大學職員虛假地表示自己是美國加州大學洛杉磯分校學士，而不誠實地取得香港大學提供的工程碩士課程的教育及教導服務；及於2023年4月28日在香港，為取得入境證，作出明知為虛假或自己不信為真確的陳述，即在一份來港就讀入境許可申請，聲稱曾獲加州大學洛杉磯分校頒發電機工程學士學位。

案件編號：HCCP 7/2026

