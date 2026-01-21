內地孕婦血液樣本疑違例來港檢驗 多間化驗所及醫療中心涉誤導宣傳 衞生署通報內地及海關︱Yahoo

創新基因診斷實驗室有限公司

【Yahoo新聞報道】網上近日有人在社交平台宣傳，指可以為內地孕婦安排抽血，並把血液樣本偷運到香港作胎兒性別檢驗。衞生署今日（21 日）表示已即時跟進事件，並把取得的 2 間化驗所資料轉交醫務化驗師管理委員會，按《專職醫療業條例》向涉事的註冊醫務化驗師作出適當跟進。

衞生署指出，根據相關法例，任何註冊醫務化驗師如未有獲註冊醫生或法例訂明的醫護人員轉介，不得為醫學診斷或治療作任何化驗。衞生署同時已把事件通報內地相關單位。

定罪可監禁 2 個月

署方又表示，按照《預防及控制疾病規例》，任何人輸入其有理由懷疑含有傳染性病原體的排泄物、分泌物、血液或血液成分，必須事先取得衞生署書面准許。違例者一經定罪，最高可被罰款 5000 元及監禁 2 個月。

在調查期間，衞生署發現 2 間涉事化驗所「創新基因診斷實驗室有限公司」及「Zentrogene Bioscience Laboratory Limited」，在網上廣告中聲稱屬於「香港衞生署認可的醫學化驗機構」，涉嫌誤導消費者。衞生署強調，署方並無認可任何醫學化驗機構。

衞生署指，「香港鉑雅醫療中心」自稱為「香港註冊醫療診所」。

有機構自稱「香港註冊醫療診所」

此外，衞生署根據紀錄發現，另外 2 間名為「香港諾華醫療」及「香港鉑雅醫療中心」的涉事機構，未有按《私營醫療機構條例》提交診所牌照或小型執業診所豁免書申請，亦未有根據《診療所條例》註冊，其中「香港鉑雅醫療中心」更自稱為「香港註冊醫療診所」。衞生署已把相關個案通報香港海關跟進，並要求有關負責人移除所有誤導性陳述。

衞生署亦在調查期間發現，有關醫療中心網站就其他服務發布的廣告內容，涉嫌違反《不良廣告（醫藥）條例》。署方已向有關醫療中心發出警告，並要求即時移除相關違例廣告。