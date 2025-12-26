內地客聖誕來港購金器 業界料聖誕營業額增三成（張曼琳報道）

【Now新聞台】金價屢創新高，有旅客趁聖誕來港旅遊順道添置金器，指價格較內地便宜，業界預計聖誕檔期營業額有三成增長。

提起聖誕節，大家通常會想起聖誕樹的紅綠色或下雪的白色，這群內地旅客就希望趁節日，為聖誕添上一抹金光。

杭州旅客黃小姐：「這邊便宜，雖然金價一直在漲，但是這邊一定便宜一點比那邊(內地)。(比內地)款式更多一點，選擇更多一點，價格又優惠，順便來旅遊。」

杭州旅客鄭小姐：「我們主要是來購物來吃的，順便看看黃金首飾。其實主要看中就沒關係，主要要看中，心意能達到就可以了。(預算上呢？)預算上只要看上的話都可以。」

黃金價格今年屢創新高，由年初至今已上升約70%，業界指即使金價上漲，但臨近農曆年及傳統婚禮旺季，多了內地客光顧，今年聖誕檔期營業額比去年增長30%。

九龍珠寶玉器金銀首飾業商會理事長劉克斌：「上升背後的來源，主要都是因為金價上升，剛才我們都討論過，金價截至昨日(周四)都升了70%，即使銷售的件數少了，但因金價高了，帶動整體業額有所上升。到周末周日甚至長假期，內地消費者佔生意額逾一半，可能有些遊客地區，(內地客)消費額可達六成甚至七成也會有。」

劉克斌表示，除了婚嫁金飾，一些平常佩戴的飾品都特意設計的更輕薄，期望可吸引更多消費者購買。

