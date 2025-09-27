內地廣電總局重手抵制「失德藝人」 禁用3類違法藝人

內地出重手抵制「失德藝人」！國家廣播電視總局（廣電總局）於9月25日召開新聞發布會，表示將修訂《電視劇管理辦法》，認真落實文娛領域綜合治理部署。當中提出「3大堅決」，包括：堅決防止過度娛樂化、堅決治理天價片酬、堅決抵制違法失德人員，明確指出3類重點抵制對象，包括涉毒、逃漏稅、嫖娼等違法藝人，而違背公序良俗的「失德人員」，以及政治立場出現問題者，也將被全面禁用，復出將會面臨抵制。

蘇永康與李雲迪分別涉毒及涉嫌嫖娼，欲在內地表演都被叫停。（FB@William So Wing Hong 蘇永康、微博@李云迪YUNDI）

對於大牌藝人收取天價片酬的問題，廣電總明確規定演員總片酬不得超過製作成本的40%，主演片酬不得超過總片酬的70%，以建立更健康的影視產業環境。

廣告 廣告

蘇永康原定於10月6日（中秋節）在浙江溫州舉辦演唱會，但被網民翻出他曾經涉毒被捕，演唱會被叫停。（網上圖片）

香港歌手蘇永康原定於10月6日（中秋節）在浙江溫州舉辦演唱會，但遭網民翻出他於23年前，即2002年曾在台灣涉毒被捕，惹來大量網民批評關注，最終演出被迫取消。事後，官媒《人民網》發表評論文章指蘇永康演唱會必須取消，並且必須進一步依法依規問責。蘇永康於9月23日於社交平台發文公開道歉，表示︰「請讓我衷心地再說一聲對不起！為了我在23年前犯下的錯誤，最近又再次佔用了部分公共資源，在我的錯誤上花費了大家的心神，對不起！」

李雲迪於2021年涉嫌嫖娼被捕，近年已開始於海外復出，但無緣在內地演奏。（微博@李云迪YUNDI）

除了蘇永康演唱會被喊停，曾涉及嫖娼的內地藝人李易峰，其海外演出更面臨高達4990萬的賠償訴訟，而他至今仍遭到全面封殺。而「鋼琴王子」李雲迪於2021年涉嫌嫖娼被捕，近年已開始於海外復出，獲得不少樂迷支持，而2024年有傳她將於2025年元旦在杭州開演奏會，但終在售票前煞停，在內地演出無望。