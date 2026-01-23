內地性商導師周媛金句「身體形成X 字形」爆紅 被揭吸金逾2千萬帳號被封 大膽照同時流出

自稱內地「性商教母」嘅導師周媛，近期成為網路熱話，皆因佢嘅授課片段被流出，周媛教女性點樣以身體語言等方式「提升魅力」，當中拋出嘅金句「眼神給出去」、「我的身體形成了一個 X 字形」、「是不是靈動了」，加上周老師嘅動作同眼神，成為唔少網民拍片模仿嘅對象。

周媛爆紅後當然被起底，有指佢現年46歲，來自中國長沙，並且已經有兩名子女。周媛曾經開過美容院，近年就成立「性商學院」，標榜教導女性如何掌控氣場、傳遞魅力嘅課程，更自稱係「中國性商教母」、「性商第一人」，喺不同社交平台有近20萬粉絲。不過周媛嘅課程被指物化女性，甚至被認為係「小三培訓班」。「性商學院」課程分線上線下2類，線上嘅收費由9.9元到999元（人民幣，下同）都有。而線下課程就有索價2999同4980元嘅訓練營，甚至有高達8萬8嘅研習班。有媒體估計周媛以呢啲課程已賺取2400萬元學費，仲未計周媛喺網店出售情趣用品等收益。

紅得太快當然有代價，內地官媒好快已經出評論文章，指周媛嘅課程內容低俗兼顛覆三觀。內地平台抖音更將周媛嘅帳戶封鎖，估計其他平台好快都會有所行動。周媛爆紅之後，佢以往搵攝影師拍攝嘅照片同時曝光，當中不乏大膽尺度照。

