內地抵港63歲女檢市值1500元私煙 判囚兩月

【彭博】-- 美國司法部拘留了兩名男子，其涉嫌違反出口管制法，試圖向中國走私價值至少1.6億美元的輝達人工智能晶片。休斯敦一家公司的老板也已認罪。美國司法部聲稱，這些男子在休斯敦經營走私網絡，由Alan Hao Hsu掌管，在美國有多個倉庫，用於將輝達H100和H200的標籤換成虛構品牌「Sandkyan」後發貨。居住在紐約布魯克林的中國公民Fanyue Gong和來自安大略省的加拿大公民Benlin Yuan，被指與一家香港物流公司和一家中國AI技術公司的員工合謀，規避美國出口管制。美國司法部公共事務辦公室公佈這些指控的當天，川普表示他將允許輝達向中國出售H200晶片，相關晶片只會賣給「獲批客戶」。「‘守門人行動’揭露出複雜的走私網絡，該網絡將尖端人工智能技術輸送給企圖利用這些技術損害美國利益的人，從而威脅到我們國家的安全，」美國檢察官Nicholas Ganjei在聲明中表示。「這些晶片是人工智能優勢的基石，也是現代軍事應用不可或缺的一部分。」原文標題US Detains Two Men Accused of Smuggling Nvidia AI Gear to China\--

Bloomberg ・ 6 小時前