內地抵港63歲女檢市值1500元私煙 判囚兩月
一名入境女旅客因管有未完稅香煙和未有向海關人員作出申報，違反《應課稅品條例》，今日在粉嶺裁判法院被判處監禁兩個月及罰款2000元。
海關人員於上月25日在落馬洲支線管制站截查一名63歲抵港女旅客，在她攜帶的個人行李內檢獲381支未完稅香煙，估計市值約1500元，應課稅值約1200元。該名旅客隨即被捕。
海關對判刑表示歡迎，監禁刑罰具相當阻嚇作用，並反映罪行的嚴重性。根據《條例》，香煙屬應課稅品。任何人士若進口、處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款二百萬元及監禁七年。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/內地抵港63歲女檢市值1500元私煙-判囚兩月/626402?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
