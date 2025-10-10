內地推進大型海水淡化工程 打破國外技術壟斷

【on.cc東網專訊】內媒周三（8日）引述自然資源部指，當局將研究推進在沿海地區謀劃布局大型「平急兩用」海水淡化工程，納入國家水網並加強水資源統一配置，配合國家發展改革委研究論證將海水、苦鹹水淡化納入國家「十五五」規劃部署。

自然資源部指出，海水淡化反滲透膜作為核心部件，過去長期依賴進口，但近年國內加強關鍵技術攻關取得重要突破，正逐步打破國外企業在該領域的壟斷局面，有望進一步降低海水淡化工程的建設和營運成本。當局將持續拓展應用場景，推進海水淡化技術用於苦鹹水淡化與鹽鹼地治理，加快建設海水淡化與綜合利用關鍵技術及裝備研發試驗基地和大型海水淡化試驗場，支持符合條件的海水淡化、苦鹹水利用等項目建設，推動中國海水淡化技術、裝備、標準「走出去」。

另據國家海洋信息中心、中國海洋發展研究會上月編製的《2025中國海洋發展指數報告》，去年國內海水冷卻用水量達1,883億噸，比前年增長1.6%，有效保障沿海電力、石化、鋼鐵等行業的冷卻用水需求。

