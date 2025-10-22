不斷更新｜累計 23 名議員宣布棄選立法會
內地提子扮日本產出售 油麻地水果批發零售商判罰3.6萬元
一間水果批發及零售商因供應和管有一款附虛假產地的提子，違反《商品說明條例》，今日(22日)在九龍城裁判法院被裁定罪名成立，被判處罰款3.6萬元，涉案的97箱提子亦被充公。
香港海關早前接獲舉報，指有一款懷疑附虛假商品說明的提子於市面上出售，其包裝上的產地說明指產品於日本出產，惟該款提子懷疑產自中國內地。經調查後，海關發現一間位於油麻地水果批發市場的水果批發及零售商，出售該款附虛假商品說明的提子。
3.7萬元提子被充公
海關人員隨後從該商戶試購該款提子，當時該商戶聲稱提子的產地為中國內地，然而包裝上卻附有日本出產的產地來源標籤。由於該商戶涉嫌違反《條例》，海關隨後採取執法行動，在該水果批發及零售商檢取485袋同款提子，價值約3.7萬元。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/內地提子扮日本產出售-油麻地水果批發零售商判罰3.6萬元/611035?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
城大副教授為免付「撻訂」賠償 涉以1000元賄賂地產代理
城市大學經濟及金融系副教授杜渡，涉於2022年租入住宅後「撻訂」，為免付 1.6 萬違約金，決定以1,000元賄賂美聯物業地產代理，要求地產代理隱瞞，被廉政公署起訴一項「向代理人提供利益」罪。被告今日（21日）在沙田裁判法院表明不認罪，裁判官押後至12月22日開審，控方會傳召兩名證人，辯方則有兩名被告以外的證人。被告繼am730 ・ 1 天前
馬記永在港設首家境外店 投資署：藉香港邁向國際市場
投資推廣署今日（22日）公布，內地的蘭州牛肉麵馬記永在香港開設的分店正式開幕，藉香港邁向國際市場。投資署助理署長劉智元表示，歡迎馬記永選擇在香港開設首家境外店，香港是內地企業「走出去」的最佳跳板，相信馬記永能透過香港邁向國際市場。 馬記永屬於上海花橋餐飲管理有限公司旗下，該公司香港市場副總經理兼港澳及東南亞開發總am730 ・ 21 小時前
從法博物館盜6公斤金塊 華女圖赴上海被捕
【on.cc東網專訊】法國羅浮宮等博物館近兩個月內發生至少三宗盜竊案，有珠寶金塊、中國瓷器等文物失竊。其中法國國家自然歷史博物館早前遭盜走多塊原生金金塊，當地檢方周二（21日）公布，一名中國女子涉嫌參與組織團夥，上月從該館盜走6塊重近6公斤的金塊，價值約150萬on.cc 東網 ・ 1 天前
內地女子涉以泰國大學假學歷申請優才計劃 准保釋12月再訊
39 歲持雙程證女子涉安排使用泰國一間大學的畢業證書，透過中介申請「優才計劃」來港，被控「安排使用虛假文書」罪，案件周二（21 日）在沙田裁判法院首提堂。法庭線 ・ 1 天前
珍惜生命｜北角賓館43歲男子燒炭 職員揭發惜太遲
今日(22日)中午12時11分，北角七姊妹道25至31號一賓館的職員報案，指懷疑一名男租客在房間暈倒。救援人員接報到場，發現43歲姓鄭事主倒臥在房間的床上，旁邊有一盆燒過的炭。事主現場被證實死亡。警員於現場沒有檢獲遺書，事主死因有待驗屍後確定，案件列作自殺。am730 ・ 20 小時前
菲發現疑似中國火箭殘骸 退將遭煽動似華手法
【on.cc東網專訊】菲律賓海軍周日（19日）在西南部海域發現疑似中國火箭殘骸，強調將堅定保護海事安全與捍衞國家主權。菲軍周二（21日）另透露，有不明人士和團體利用假消息分化該國武裝部隊和退將，稱手法與中國的假消息行動一樣。on.cc 東網 ・ 1 天前
墨西哥安全消息人士：古巴逮捕中國芬太尼毒梟
（法新社墨西哥市22日電） 墨西哥安全消息人士今天告訴法新社，古巴逮捕了一名中國芬太尼毒梟，他今年7月在墨西哥關押期間逃脫，同時遭美國與墨西哥通緝。據稱，張志東與墨西哥販毒集團「西納羅亞集團」（Sinaloa Cartel）與「哈里斯科新世代」（Jalisco New Generation）密切合作，這兩個集團被美國政府列為「外國恐怖組織」。法新社 ・ 9 小時前
涉聘黑工表演蒙古舞 觀塘酒樓及公司董事不認罪 12月審
今年 7 月網上流傳觀塘恒生大酒樓安排 6 人表演蒙古舞，入境處同月「放蛇」揭發 6 名內蒙古表演者皆以訪客身分赴港，按例只准逗留一周及禁止工作。被指聘用 6 人的酒樓所屬公司及 54 歲董事，各被控 6 項「僱用黑工」相關控罪。法庭線 ・ 1 天前
南韓女打火機加噴劑殺曱甴 意外引發火災 華籍鄰居墮樓喪生｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】南韓京畿道烏山市一棟建築周一（20）凌晨約 5 時發生火警，一名住在二樓的 20 多歲女子用火機及噴劑嘗試殺死曱甴，意外引致火警，導致住在五樓的一家三口被濃煙所困，其中父親及兩個月大嬰兒由外牆往鄰近大廈逃生，惟一名中國籍30多歲女子不幸墮樓，送院身亡。Yahoo新聞 ・ 1 天前
男子駕車撞警車輾警員腳逃遁 前女友圖協助銷毀指紋罪成
大埔科研路3年前發生交通意外，一名男子駕駛私家車時拒絕配合警方截查，開車撞向警車後，再輾過警員腳部逃遁。其前女友翌日企圖協助銷毀車上指紋，並取走個人物品。她早前被裁定串謀意圖妨礙司法公正罪成，辯方今日(22日)在區域法院求情指因性格軟弱無私而受前男友影響犯案，法官批評被告在審訊中宣誓下作假證供，全無悔意。案件押後至12am730 ・ 21 小時前
政府飲用水風波︱審計署揭公司印章錯誤 接假驗水報告僅須重交 陳嘉信棄評分制度獲認可︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】政府早前爆出使用冒牌樽裝水事件，審計署昨日（20日）發表建議書，揭露政府物流署在招標和審查過程多個漏洞。涉事供應商鑫鼎鑫未登記為合法的食品供應商，驗水報告亦沒有檢測指定的12種金屬雜質；該公司僅有3個全職員工，被逾20個決策局或部門投訴送水延誤。當物流署知悉鑫鼎鑫提交懷疑虛假檢測文件，只要求重交檢測報告。而中央投標委員會批准今次招標不採用評分制度，變成價低者得，理由是樽裝水屬「常規貨品」，無必要採用評分制。Yahoo新聞 ・ 1 天前
旺角商住大廈業主不遵從僭建清拆令 被判罰款逾9萬元
【on.cc東網專訊】一名業主由於不遵從根據《建築物條例》（第123章）發出的清拆令， 昨日（22日）在九龍城裁判法院被定罪及判罰款合共98,315元，當中90,315元屬就罪行持續的日數所判的罰款。on.cc 東網 ・ 2 小時前
六旬漢涉汽水加尿放超市 續還押至12月再訊
63 歲男子涉於今年 8 月在深水涉南昌薈一間超市內，將多支混入尿液的汽水擺放在貨架上，被控一項「意圖損害而施用毒藥或殘害性或有害物品」罪，周二（21 日）在九龍城裁判法院再訊。法庭線 ・ 1 天前
泰國副財長否認參與柬埔寨詐騙 為維護政府誠信宣佈辭職 妻被指收詐騙集團300萬美元｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】柬埔寨詐騙活動猖獗，引起國際關注。日前網上流傳，包括財政部副部長坦亞旺（Vorapak Tanyawong）在內的七名政客有份參與柬埔寨詐騙活動，泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）昨（21 日）要求坦亞旺就指控做出書面回應。坦亞旺最新於今（22日）宣布，為維護現屆政府的誠信，將辭去副財長職務，但他否認與柬埔寨詐騙活動有關。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
「免費火鍋」誘買牛回報50厘 杭州600長者被騙4200萬
內地警方揭發一宗「免費火鍋」詐騙案，逾600名長者被騙去約4,200萬元人民幣(下同)。騙徒以提供免費火鍋為招徠，待長者飲飽食醉後力銷剛品嘗的內蒙牛肉，遊說以一萬元入場買牛，年回報率達50厘；投資10萬可免費前往內蒙參觀牧場。最終長者們獲得頭幾個月利息後，「火鍋店」已人去樓空。 央視節目「今日說法」日前報道，杭州am730 ・ 9 小時前
印度與美國傳將達成貿易協議 關稅降至15%~16%
就在川普表示，印度總理莫迪再度承諾將減少俄油之後，印度媒體周三 (22 日) 報導，印度與美國即將達成一項長期停滯的貿易協議，將使美國對印度進口商品的關稅從 50% 降至 15% 到 16% 之間。 報導認為，這項以能源與農產品為核心的協議，可能促使印度逐步減少俄羅斯原油進口。鉅亨網 ・ 1 天前
日本警方拘捕四人 涉從香港走私黃金
【Now新聞台】日本警方周二拘捕四人，涉嫌由香港走私8公斤黃金入境。 警方以囚車押送涉案的一男三女疑犯。據報，34歲的男主腦西村昌盛去年七月指示三名約二、三十歲的女子，將沙狀黃金藏於內衣褲裡，再由香港坐飛機運抵東京羽田機場，企圖避開987萬日圓的黃金進口稅、折合大約50萬港元，被日本警方以涉嫌違反關稅法拘捕。警方指，三名女疑犯互相認識，為賺取現金和旅費而犯案，四人都承認控罪。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
以色列國安顧問遭解職 籲調查哈瑪斯襲擊事件
（法新社耶路撒冷21日電） 以色列國家安全顧問哈尼比（Tzachi Hanegbi）今天表示，總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）已將他解職，他的任期立即結束。哈尼比在聲明中表示：「總理尼坦雅胡今天通知我，他打算任命一名新的國家安全委員會（National Security Council）主席。」法新社 ・ 1 天前
屯門龍門居｜自提點街頭傾倒貨物 疑與屋苑管理處「大鬥法」 居民「拼命10分鐘」先搵返件「拼多多」貨
港人近年興起到內地網購平台「拼多多」掃平貨，令大量速遞貨物湧港，不少「自提點」爆滿，甚至佔用公眾地方，引發爭拗。屯門近日更爆出自提點與屋苑管理處因場地問題「鬥法」，最終引發混亂。閱讀更多：北角執笠倉月底執笠：我哋要止蝕離場 店主直言被淘寶同拼多多夾擊淘多多荃灣新店月租20萬 深水埗3舖圍攻小店被指打殘鴨寮街事件起因於屯門龍門居一個用作「拼多多自提點」的地舖。有消息指，早前該自提點的貨物因被屋苑管理處指「佔用公共地方」，遭扣押並要求支付1000元費用才能贖回。自此，自提點與屋苑管理處矛盾升溫，最終在街頭上演「倒貨自取」的混亂場面。有居民近日在「龍門居消息交流」Facebook群組上載照片，顯示自提點將大量貨物傾倒在街頭，收件人需在人潮中翻找自己的訂單，場面猶如「大海撈針」。發帖居民描述：「拼命10分鐘，終於俾我搵到自己件貨。」另有網民回應：「我都不停咁搵，好似尋寶咁！」由於貨件散落的道路屬屋苑公共地方，屋苑管理處亦有介入，派職員在現場「沒收」部分貨件，令場面更加混亂。有居民無奈表示：「一路搵緊貨，管理處一路收，自提點店舖職員更大叫：『喺度搵唔到貨就去管理處啦，管理處一日嚟三次呀！』」不少28Hse.com ・ 1 天前
華府動態：川普大談對會晤習近平的更多預期；美對俄石油巨頭下手
【彭博】-- 美國考慮對中國實施廣泛的軟件出口限制 川普料能和習近平談妥一切 *Bloomberg ・ 6 小時前