內地提子扮日本產出售，油麻地水果批發零售商判罰3.6萬元。(資料圖片)

一間水果批發及零售商因供應和管有一款附虛假產地的提子，違反《商品說明條例》，今日(22日)在九龍城裁判法院被裁定罪名成立，被判處罰款3.6萬元，涉案的97箱提子亦被充公。

香港海關早前接獲舉報，指有一款懷疑附虛假商品說明的提子於市面上出售，其包裝上的產地說明指產品於日本出產，惟該款提子懷疑產自中國內地。經調查後，海關發現一間位於油麻地水果批發市場的水果批發及零售商，出售該款附虛假商品說明的提子。

3.7 萬元提子被充公

海關人員隨後從該商戶試購該款提子，當時該商戶聲稱提子的產地為中國內地，然而包裝上卻附有日本出產的產地來源標籤。由於該商戶涉嫌違反《條例》，海關隨後採取執法行動，在該水果批發及零售商檢取485袋同款提子，價值約3.7萬元。

