內地操作單位頻申報衞星網絡資料 專家籲勿過度解讀

【on.cc東網專訊】內地多間衞星操作單位近來向國際電訊聯盟（ITU）申報衞星網絡資料，引發社會關注。國家無線電頻譜管理中心周日（11日）指出，此次相關單位申報的衞星網絡資料，屬於履行相關程序的例行操作，各方應理性看待，毋須過度解讀。

國家無線電頻譜管理中心深度參與ITU事務的專家表示，向ITU申報衞星網絡資料是各國衞星操作單位部署衞星系統的第一步，至今已有多國根據自身情況申報了規模逾10萬顆的衞星網絡資料。中方結合衞星技術應用實際和未來發展需求，今次在國際規則框架下申報了多份衞星網絡資料，其中有兩份超過9萬顆衞星。

專家指出，衞星系統從衞星網絡資料國際申報、國際協調到衞星發射、系統建設、提供服務、應用推廣，一般需時較長。受衞星頻率軌道資源國際協調、系統建設、市場需求變化等多種因素影響，相關公司在多數情況下，後續還會動態優化調整實際部署的衞星規模、技術參數等。

