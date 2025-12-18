內地擬修獻血法 提倡年齡擴大採血間隔縮短

【on.cc東網專訊】國家衞生健康委周三（17日）公布《中華人民共和國獻血法（修訂草案徵求意見稿）》，向社會公開徵求意見。當中提出，捐血者年齡從提倡18至55周歲，修訂為提倡18至65周歲的公民在符合健康要求的情況下自願捐血。

今次修訂是該法1998年實施以來首次重大修改。徵求意見稿亦提出，血站對捐血者每次採集全血不得超過400毫升，兩次採集全血間隔期從不少於6個月修訂為不少於90天；同時鼓勵支持血液採供貯用等環節的科技創新，每個縣市區至少設置一個固定獻血屋或獻血點，人口較多和用血需求較大的縣市區酌情增設，提升血液保障能力，加強協調調度，健全血液應急調配機制。

廣告 廣告

徵求意見稿進一步完善了捐血者保障與激勵機制，單列了第四章，列明捐血者可享有獲得表彰獎勵、補貼和休整、便捷就醫、捐血者及近親屬用血費用減免和優先用血等權利，同時建立政府和有關單位的獎勵機制。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】