內地擬修訂人民警察法 增保障制度等規定

【on.cc東網專訊】公安部起草《中華人民共和國人民警察法（修訂草案稿）》，以加強人民警察隊伍建設，規範和保障人民警察依法履行職責、行使職權，周日（4日）起向社會公開徵求意見。其中，草案稿增加了人民警察隊伍建設的指導思想、人民警察保障制度、中國人民警察節等原則性規定。

修訂草案稿共103條，分為總則、職責和職權、組織管理、警務和職業保障、教育訓練、執法監督、紀律和懲戒、附則8章。根據人民警察隊伍變化實際，從人民警察範圍中刪去勞動教養管理機關的人民警察，增加司法行政機關的戒毒人民警察。草案稿完善公安機關的人民警察職責職權規定，同時增加國家安全機關的人民警察、司法行政機關的監獄、戒毒人民警察和人民法院、人民檢察院的司法警察職責職權內容；優化交通和現場管制、行政強制和行政處罰、採取刑事措施等現有規定，增加服務人民、報警服務平台、警力調動使用、職權行使適度原則等內容。

此外，草案稿明確應承擔紀律法律責任的行為及終身追究責任或問責的規定，完善停止執行職務和禁閉規定，增加人民警察機關責任和對未依法履行職責、超越法定職責範圍行使職權相關人員的懲戒等規定。起草說明指出，進入新時代，國際國內形勢和人民警察擔負的使命任務發生新的複雜深刻變化，黨和人民對人民警察隊伍建設提出新的更高要求，現行人民警察法已不能適應新時代新要求，有必要全面修改完善。

