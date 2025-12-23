內地新治安管理處罰法下月實施 向友發淫穢訊息也違法

【on.cc東網專訊】內地新修訂的《治安管理處罰法》下月1日起實施，內媒周一（22日）提到，其中第80條對傳播淫穢訊息的處罰規定作出明確細化，並加大處罰力度，即使在微信轉發淫穢訊息給好友也屬違法。

該法第80條明確將「利用訊息網絡、電話以及其他通訊工具傳播淫穢訊息」納入治安處罰範疇，無論傳播場景是公開微信群還是私人私聊，只要證據確鑿，均可處以10至15日拘留，可併處5,000元（人民幣，下同，約5,500港元）以下罰款；如情節較輕，也將面臨5日以下拘留或1,000至3,000元（約1,100至3,300港元）罰款。即使是私人聊天中發送不雅照片或影片，一旦被舉報查實，也會受法律制裁。

廣告 廣告

內媒梳理廣東審理的多宗涉網絡淫穢訊息傳播案件，解讀新法司法實踐導向，網絡涉黃無論牟利與否、場景公私，均無法律真空，新規落地將糾正「私下傳播淫穢訊息僅屬道德問題」的認知誤區，進一步填補規制空白。其中惠州市龍門縣人民法院審理一案，路某多次使用其手機微信帳號向微信好友轉發共54段淫穢影片，構成傳播淫穢物品罪。清遠市陽山縣人民法院審理一案，三名QQ群管理員放任群成員在有447名成員的群內上傳淫片多達221部，因未履行管理職責、放任淫穢訊息傳播，構成傳播淫穢物品罪，分別判囚10個月至1年。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】