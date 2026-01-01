內地旅客趁元旦連假到港旅遊 部分背包直闖麥徑鳳凰徑(黃穎芝報道)

【Now新聞台】多個陸路口岸出現入境人潮，截至早上10時，有超過11萬人入境，當中5.7萬人是內地旅客。

西九龍高鐵站在新一年的早上8時許，已經有不少旅客出閘，準備去商場及主題樂園「血拼」。

廣州旅客邵小姐：「留一天，然後晚上就回去了。打算就在這邊逛一下，逛一下商場，買一些護膚品之類，因為我們那邊要找代購，在香港可以直接買，價格也比較便宜。」

深圳旅客戚小姐：「今天的行程只是去迪士尼樂園，如果有空閒的時間，還是去其他地方。沒有怎樣預算，就是想來就過來了。」

羅湖的人流亦不少，但未見擠塞，旅客基本上15分鐘內都會完成過關手續。

至於連接東鐵落馬洲站的福田口岸，就有一群背包客帶齊行山杖、帳幕等登山裝備，打算過關之後直闖麥理浩徑及鳳凰徑。

東莞旅客阿林：「感覺那邊徒步的風景非常好看。(有甚麼期望嗎？)在我紮營的地方不要碰到野豬就好了，不要攻擊我的帳蓬，我的是新帳蓬。」

江西旅客葉先生：「周邊的山都給我跑完了，所以我去香港了。(那為甚麼這麼早就過去？)我準備兩天走完，去玩兩天時間，因為我只有兩天假期。」

東面的香園圍蓮塘口岸就是訪港旅行團的熱門集合點，導遊集齊人後就帶領團友一齊排隊過關，口岸部門都加裝鐵馬做人流管制。

計劃出入境的旅客可以用深圳市政府的微信小程序，查詢各個深圳陸路口岸的人流情況，提早規劃行程。

運輸署就表示，星期日或之前都會加強港鐵東鐵綫，以及口岸巴士路線的班次，並預留額外車輛及人手應付乘客需求，呼籲旅客要盡量避免在繁忙時間出行。

