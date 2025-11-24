內地旅遊達人必學！Trip.com 勁慳秘技：週二搶購、週五 Master 神 Code，再賺 $78 現金

Trip.com 內地旅遊優惠

想知點樣用最低成本玩勻全中國？ 唔好淨係睇表面嘅折扣！真正嘅旅遊達人識得點樣結合閃購、現金回贈同多重優惠碼，將旅費壓到最低！今次 Trip.com 專為精明嘅香港旅客整理咗一套「內地遊慳錢心法」，由機票、高鐵到酒店，全方位幫你回本，最高可以狂慳過千蚊！ 立即解鎖以下秘技！

🎯 第 1 招：鎖定「兩大黃金搶購日」！最高半價入手！

真正嘅著數係要靠搶返嚟嘅！記住以下兩個日子，一秒都唔好錯過！

💥 週二機酒閃購：半價出遊唔係夢！

搶購時間： 逢 星期二 ！ 必需要較鬧鐘！

搶購目標： Trip.com 會準時放出 大量半價或超低折扣 嘅「機票連酒店套票」同埋獨家折扣 Code。

行動口訣： 先到先得！見到心水，即刻扑鎚！

💳 週五 Mastercard 神 Code：立即回血 HK$100！

如果你用 Mastercard 畀錢，呢個係你每星期嘅定期福利，幫你喺大額消費上即時慳返一筆！

更新時間： 每週五凌晨 00:00 正 ！名額非常有限！

優惠內容： 只要單次消費滿 HK$2,000，無論係訂機票定係酒店，都可以即時獲得 HK$100 現金扣減！

記住： 呢個 Code 係每週更新，搶完就冇，手快有手慢冇！

💸 第 2 招：高手過招！「深圳出發」機票回贈大法 (賺現金 + Trip Coins！)

想搵更平、更多選擇嘅內地航班？好多香港旅遊達人都識得由深圳出發！Trip.com 仲會額外畀返著數你，真係識玩一定咁玩！

✈️ 機票回贈組合拳 (限時到 12 月 31 日！)

現金回贈 HK$78： 只要預訂 指定深圳出發嘅內地機票 ，完成行程後就 直接回贈 HK$78 現金 ！

加碼獎勵 1000 Trip Coins： 預訂深圳來往 指定熱門城市 （例如：上海、北京、成都、三亞、哈爾濱等）嘅機票，仲可以額外賺取 1000 Trip Coins ！

點解咁抵？ 透過回贈同埋 Trip Coins，你嘅實際機票成本會比市價平一大截！

🛠️ 第 3 招：地面交通 + 住宿玩樂「無縫慳錢 Code」集合！

搞掂咗最貴嘅機票，仲有其他雜項費用要慳！我哋為你準備晒高鐵、接送、住宿同門票嘅一系列優惠碼！

🚅 高鐵同地面接送

高鐵： 新用戶 App 內訂高鐵票有 九五折 ，最多減 HK$30！普通用戶都有九八折！

機場接送： 預訂廣東指定機場接送專車，用優惠碼 GOCHINAHK20 即可享八折，最高減 HK$200！另有九二折、八八折 Code 等你領取！

🏨 住宿同當地玩樂

酒店連住折扣： 喺 Trip.com 訂房連住 3 晚，可以領取優惠券， 最多慳多 HK$110 ！

門票/體驗： 訂內地門票同體驗都有九四折優惠券！玩樂支出都可以慳返啲！

🗺️ 第 4 招：熱門主題城市大公開！旅行家嘅 Checklist！

Trip.com 已經根據唔同主題，為你精選咗內地最受歡迎嘅城市同埋佢哋嘅獨家優惠：

❄️ 冰雪世界： 哈爾濱、北京 - 酒店 半價起 ！

🌃 都市潮遊： 深圳、廣州、上海 - 機票、酒店、火車票優惠 即減高達 HK$170 ！

🌴 陽光海灘： 三亞、廈門 - 酒店、門票優惠即減高達 HK$170！

🌟 咪再等喇！ 機票有回贈、高鐵有 Code、酒店有得減，仲有每週嘅限時搶購！你嘅內地之旅已經冇藉口再貴！立即前往 Trip.com，做個最精明嘅旅遊達人啦！

