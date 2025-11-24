小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
內地旅遊達人必學！Trip.com 勁慳秘技：週二搶購、週五 Master 神 Code，再賺 $78 現金
想知點樣用最低成本玩勻全中國？ 唔好淨係睇表面嘅折扣！真正嘅旅遊達人識得點樣結合閃購、現金回贈同多重優惠碼，將旅費壓到最低！今次 Trip.com 專為精明嘅香港旅客整理咗一套「內地遊慳錢心法」，由機票、高鐵到酒店，全方位幫你回本，最高可以狂慳過千蚊！ 立即解鎖以下秘技！
🎯 第 1 招：鎖定「兩大黃金搶購日」！最高半價入手！
真正嘅著數係要靠搶返嚟嘅！記住以下兩個日子，一秒都唔好錯過！
💥 週二機酒閃購：半價出遊唔係夢！
搶購時間： 逢星期二！必需要較鬧鐘！
搶購目標： Trip.com 會準時放出大量半價或超低折扣嘅「機票連酒店套票」同埋獨家折扣 Code。
行動口訣： 先到先得！見到心水，即刻扑鎚！
💳 週五 Mastercard 神 Code：立即回血 HK$100！
如果你用 Mastercard 畀錢，呢個係你每星期嘅定期福利，幫你喺大額消費上即時慳返一筆！
更新時間： 每週五凌晨 00:00 正！名額非常有限！
優惠內容： 只要單次消費滿 HK$2,000，無論係訂機票定係酒店，都可以即時獲得 HK$100 現金扣減！
記住： 呢個 Code 係每週更新，搶完就冇，手快有手慢冇！
💸 第 2 招：高手過招！「深圳出發」機票回贈大法 (賺現金 + Trip Coins！)
想搵更平、更多選擇嘅內地航班？好多香港旅遊達人都識得由深圳出發！Trip.com 仲會額外畀返著數你，真係識玩一定咁玩！
✈️ 機票回贈組合拳 (限時到 12 月 31 日！)
現金回贈 HK$78： 只要預訂指定深圳出發嘅內地機票，完成行程後就直接回贈 HK$78 現金！
加碼獎勵 1000 Trip Coins： 預訂深圳來往指定熱門城市（例如：上海、北京、成都、三亞、哈爾濱等）嘅機票，仲可以額外賺取 1000 Trip Coins！
點解咁抵？ 透過回贈同埋 Trip Coins，你嘅實際機票成本會比市價平一大截！
🛠️ 第 3 招：地面交通 + 住宿玩樂「無縫慳錢 Code」集合！
搞掂咗最貴嘅機票，仲有其他雜項費用要慳！我哋為你準備晒高鐵、接送、住宿同門票嘅一系列優惠碼！
🚅 高鐵同地面接送
高鐵： 新用戶 App 內訂高鐵票有九五折，最多減 HK$30！普通用戶都有九八折！
機場接送： 預訂廣東指定機場接送專車，用優惠碼 GOCHINAHK20 即可享八折，最高減 HK$200！另有九二折、八八折 Code 等你領取！
🏨 住宿同當地玩樂
酒店連住折扣： 喺 Trip.com 訂房連住 3 晚，可以領取優惠券，最多慳多 HK$110！
門票/體驗： 訂內地門票同體驗都有九四折優惠券！玩樂支出都可以慳返啲！
🗺️ 第 4 招：熱門主題城市大公開！旅行家嘅 Checklist！
Trip.com 已經根據唔同主題，為你精選咗內地最受歡迎嘅城市同埋佢哋嘅獨家優惠：
❄️ 冰雪世界： 哈爾濱、北京 - 酒店半價起！
🌃 都市潮遊： 深圳、廣州、上海 - 機票、酒店、火車票優惠即減高達 HK$170！
🌴 陽光海灘： 三亞、廈門 - 酒店、門票優惠即減高達 HK$170！
🌟 咪再等喇！ 機票有回贈、高鐵有 Code、酒店有得減，仲有每週嘅限時搶購！你嘅內地之旅已經冇藉口再貴！立即前往 Trip.com，做個最精明嘅旅遊達人啦！
Yahoo 編輯團隊致力為你精選優質產品資訊及商戶網站連結，部分文章內商品或平台可能與 Yahoo 存在商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 或會因此獲取報酬。Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。
其他人也在看
中國製「硬足金」興起 迎降級消費 冀定義「煉金」新標準 首站進軍東南亞
《信報》系列報道，上篇講及全球富豪回歸實體黃金，重新定義財富安全；這篇將講述中國興起「硬足金」（Hard Pure Gold）技術革命，意欲重新定義全球「煉金」新標準。「硬足金」以「輕克重、高工藝」為賣點，滿足內地年輕消費者追求的儲值與美感兼具，同時為內地金飾業開出一條脫離內捲、邁向全球的新路。信報財經新聞 ・ 15 小時前
抵制日本「第一滴血」？旅遊巴公司損失3,000萬日圓 老闆原來是中國人
中國出手抵制，日本旅遊業首當衝擊？東京旅遊巴公司損失3,000萬日圓，但網民發現原來老闆是中國人，事件引發「制裁自己人」討論。Yahoo財經 ・ 11 小時前
埃及展覽｜故宮文化博物館館長對排長龍致歉 籲觀眾提早規劃購票 展期至明年 8 月｜Yahoo
故宮博物館古埃及文明大展在過去周末吸引大批觀眾參觀，周六（22日）入場人士因排隊時間過長而鼓譟。香港故宮文化博物館館長吳志華今早（24日）接受電台訪問，他就觀眾的不愉快經歷致歉，館方正檢討入場安排，並呼籲有意參觀的人士提早規劃行程和購票。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
張曼玉連去放狗都著得好時尚！3款比想像中易襯的「曼神穿搭」，啡色皮褸秋冬必備
張曼玉近日在小紅書分享生活點滴，片中她即使只是出門放狗，一身裝束依然星味十足，舉手投足盡顯「曼神」風範！想讓衣著升級？快來偷師她的穿搭哲學，學會如何用基本單品，輕鬆穿出高級時尚感。Yahoo Style HK ・ 8 小時前
兌換日元🇯🇵點先最抵？比較銀行找換店最新兌換價
日元走勢波動，不少港人心郁郁兌換日元儲定彈藥去日本旅行。我們今日就比較多間外幣找換店及各大銀行的兌換價，以及列出多間找換店、銀行及信用卡發卡機構的匯價，等大家可以做足準備！Yahoo財經 ・ 5 小時前
旅行必備「神級波鞋」3大品牌推薦！告別腳痠鎖定Asics、Salomon、On Running
出外旅行最怕什麼？除了語言不通、行李超重，最讓人頭痛的莫過於行到腳痛。一對好舒服的波鞋，絕對是旅程順利與否的重要關鍵。台灣網友近年熱議的「旅行神鞋」，往往強調耐走、輕盈和多功能性，尤其適合每天步行超過兩萬步的海外遊歷。Yahoo Style HK ・ 3 小時前
古埃及展入場大排長龍 故宮文化博物館允周六持票者 3 個月內免費重訪︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】香港故宮文化博物館就「古埃及文明大展」昨日（ 22 日）的入場安排致歉，因應公眾反應熱烈，現場輪候人數眾多，需排隊等候。館方宣布，為感謝輪候觀眾的支持，持有昨日門票的訪客，可於即日起計的 3 個月內，再次免費入場一次。Yahoo新聞 ・ 1 天前
【惠康】至筍美食優惠 珍寶琥珀蜜梨$18/2個（即日起至27/11）
惠康集合至筍美食優惠，今個星期有珍寶琥珀蜜梨、香印青提、 Natural Chicken雞中翼/雞下髀/雞中翼鎚、潮牛工房冰鮮潮式牛筋丸/牛肉丸、加拿大比目魚柳、芝司樂原味高鈣/較低脂片裝芝士、黑白全脂煉奶/淡奶/牛奶、灣仔碼頭家庭裝小雲吞、卡樂B超熱浪香辣味薯片同埋ARIEL 4D抗菌洗衣膠囊袋裝，快啲嚟惠康掃貨啦！YAHOO著數 ・ 9 小時前
高鈞賢抱得富婆歸 細10歲老婆身家暴漲27億 上市公司突遭美證監勒令停牌
高鈞賢（Matthew）去年12月甜蜜宣布與細10歲內地女友黃梓漫結婚，並雙喜臨門，今年迎來愛女Liona誕生，一家三口定居深圳，生活幸福美滿。高鈞賢太太黃梓漫被指係美容界富婆，經營連鎖中醫美容及健康中心，於香港擁有4間分店。黃梓漫曾透露自己20歲出頭時就擁有第一隻高價名錶，與高鈞賢結婚前曾有過一段婚姻，不過於幾年前離婚時決定將所有鑽石與名錶歸還前夫，認為錢可以再賺，僅面子不能丟，被唔少網民激讚有骨氣。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
故宮古埃及展停售現場門票 有旅行團欲購票入場「摸門釘」
【on.cc東網專訊】香港故宮文化博物館特別展覽「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」，日前因參觀人數眾多，入場人士因排隊時間過長而鼓譟，甚至引發退票潮。東網記者今午(23日)約12時到場視察，發現展廳門口人流不算太多，惟博物館附近有大批旅遊巴停泊，相信有旅行團欲on.cc 東網 ・ 1 天前
香港街馬行李領取混亂｜港初創還原 David Webb 網站不圖利｜李嘉欣許晉亨結婚 17 周年抱狗合照曬恩愛｜11 月 24 日・Yahoo 早報
「嘉里香港街馬 2025」慈善跑於昨早（23 日）舉行，然而賽事結束後，全馬和半馬跑手在終點領取個人物品時，遇到行李領取系統故障，須花費至少半小時排隊等候，引起跑手不滿，主辦方其後於社交平台致歉。香港街馬近年屢次被跑手投訴活動安排混亂，問題圍繞行李安排、路線指示不清及得獎名次等，過往曾有跑手在烈日下等候兩小時領取行李，甚至出現精英選手跑錯路的情況。Yahoo新聞 ・ 10 小時前
豐澤開倉｜多款名牌家電及電子產品低至半價 Dyson多用途造型器/風扇暖風機$1080入手、慢煮棒$70起、Samsung Galaxy Tab $700有找！
豐澤又再舉行開倉！今次荃灣特賣場強勢回歸，由即日起至11月30日舉行，現場集合大量人氣品牌家電及電子產品，包括Dyson、Apple、Samsung、小米、華為及BRUNO等，全部百元起入手。即刻睇吓有咩精選抵買產品，再去現場掃貨啦！YAHOO著數 ・ 1 天前
故宮古埃及展惹公憤 市民狠批「3大罪」
【on.cc東網專訊】香港故宮文化博物館特別展覽的排隊亂像惹來各界關注，不少入場參觀「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」展覽的市民怒轟主辦單位安排混亂，只顧賣飛賺入場費，卻罔顧市民感受，更有市民列出展覽3宗罪，除了批評人流管制失敗，亦指控周邊商品未有被妥善保護以on.cc 東網 ・ 1 天前
日圓匯價｜日圓兌港元跌至「5算」 日政府顧問稱主動介入 或跌破160關前便出手干預
日本政府顧問近日透露，高市早苗新政府在應對日圓貶值問題上，正準備採取比以往更為積極的匯市干預立場，以緩和日圓疲軟對經濟造成的衝擊，而干預的實際門檻或低於市場普遍預期的160水平。最新匯價顯示，美元兌日圓報156.76，每百日圓兌港元報4.97，仍徘徊於「五算」下方。BossMind ・ 4 小時前
古埃及文明大展｜故宮博物館 4 日招待萬六人 盲盒 Threads 大熱黑貓炒至 $900 團隊補貨中︱Yahoo
故宮表示，由展覽 11 月 20 日公眾開放起，館方過去 4 日共接待了逾 16,000 名觀眾。為了應付人流，展廳昨日特別延長開放至晚上 8 時。Yahoo新聞 ・ 1 天前
中日關係｜據報港府暫停與日本駐港總領事館官方往來 取消下月初與總領事會晤｜Yahoo
日本首相高市早苗月初的「台灣有事」言論風波，影響近期中日關係。日本《共同社》引述消息人士報道，港府已經暫停與日本駐港總領事館的官方交流，其中港府官員曾經要求日領官員不要出席上周二（18 日）由投資推廣署舉辦的港日商務交流活動。經雙方協商後活動已押後。另外消息人士又指，港府已經通知日方，取消港府官員原定下月初與日本駐港總領事三浦潤的會晤。Yahoo新聞 ・ 10 小時前