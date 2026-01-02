Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

內地旅遊｜高鐵沿線戶外滑雪場推介！親子戲雪樂園/白雪覆蓋林海景/互動表演

北半球正式進入雪季，除了日本及韓國，內地都有不少滑雪好去處。一般港人貪方便會到大灣區各個室內滑雪場，然而真正的高山滑雪場不是想像中那麼難以到達，今次Yahoo Travel幫大家精選4個鄰近高鐵沿線的戶外滑雪場，全部位於高山，能一邊滑雪或玩雪、一邊欣賞白濛濛的雪景，尤如置身國外一樣！

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

內地戶外滑雪場推介1. 神農架國際滑雪場

位於湖北省神農架國家公園內，每到冬天神農架溫度跌至零下6度左右，每寸土地都被白雪覆蓋，能沉浸於白雪童話世界。滑雪場標榜規模大、海拔高、雪質優良、功能齊全，配有初、中、高共8條不同類型的雪道，同時擁有吊椅式索道、魔毯以及拖牽式索道，能同時容納3,000人進行雪上活動。雪場除了有單／雙板滑雪項目，亦有雪地電單車、雪圈、雪地坦克、雪上飛碟、冰上碰碰車等雪上娛樂活動，一家大細出動也沒問題！

神農架國際滑雪場

票價：$331.6起

按此經Trip.com購票

廣告 廣告

滑雪場標榜規模大、海拔高、雪質優良、功能齊全。（相片來源：Trip.com）

配有初、中、高共8條不同類型的雪道。（相片來源：Trip.com）

雪場除有單／雙板滑雪項目，亦有雪地電單車、雪圈、雪地坦克、雪上飛碟、冰上碰碰車等雪上娛樂活動，一家大細出動都無問題！（相片來源：Trip.com）

位於湖北省神農架國家公園內，每到冬天神農架溫度在零下6度左右，每一寸土地都被白雪覆蓋，能沉浸於白雪童話世界。（相片來源：Trip.com）

神農架國際滑雪場

地址：神農架林區紅坪鎮牛場坪（地圖按此）

交通：由高鐵興山站，轉乘的士前往約2小時

內地戶外滑雪場推介2. 大圍山滑雪場

剛於2025年12月28日重新開業的大圍山滑雪場，位於大圍山國家森林公園的大圍山森林科普（冰雪運動體驗）中心，一邊是被白雪覆蓋的林海，一邊是海拔1,500米的壯麗山景，是長沙最人氣戶外滑雪場。設有約1萬平方米的專業滑雪區，擁有200米長的初級雪道，配有專業教練現場教學，即使初次接觸滑雪都沒難度。同時備有親子戲雪樂園，提供雪圈滑道、雪地電單車、雪地平衡車、無動力滑雪車等十多項遊玩項目，是一座集專業滑雪、娛雪、親子互動、科普體驗於一身的綜合性冰雪主題空間！

專業滑雪區約1萬平方米，擁有200米長的初級雪道。（相片來源：大圍山國家森林公園@微信）

配有專業教練現場教學，即使初次接觸滑雪都沒難度。（相片來源：大圍山國家森林公園@微信）

大圍山滑雪場

地址：長沙市瀏陽市大圍山國家森林公園玉泉寺景區附近（地圖按此）

交通：由高鐵長沙南站乘的士前往約2小時。

內地戶外滑雪場推介3. 明月山滑雪場

位於江西省明月山旅遊區之中，本身旅遊區觀賞到瀑布、溪流、高山、日出等多種美麗奇幻的自然風光，而滑雪場正正位於明月山頂虎界背，有大地在我腳下的壯觀感覺。雪客可乘坐纜車至1,600米山頂，佔地面積約為1萬平方米，設有滑雪區、戰雪區及教練區，備有「魔毯」送大家上坡，滑雪之餘，亦能體驗多種冰雪玩法如堆雪人、打雪仗等，還能租借專業雪具如成人或小童雪服、單／雙雪板、雪仗、頭盔等，亦有自助寄存區可存放個人物品，設備完善，是滑雪者的天堂。

佔地面積約為1萬平方米，設有滑雪區、戰雪區及教練區。（相片來源：明月山旅遊@小紅書）

能體驗多種冰雪玩法如堆雪人、打雪仗等。（相片來源：明月山旅遊@小紅書）

位於江西省明月山旅遊區之中，本身旅遊區觀賞到瀑布、溪流、高山、日出等多種美麗奇幻的自然風光。（相片來源：明月山旅遊@小紅書）

能租借專業雪具如成人或小童雪服、單／雙雪板、雪仗、頭盔等。（相片來源：明月山旅遊@小紅書）

明月山滑雪場

地址：江西省宜春市袁州區明月山旅遊區虎背界（地圖按此）

交通：由高鐵長沙南站乘的士前往約2小時30分鐘。

內地戶外滑雪場推介4. 七星嶺國際滑雪場

今年七星嶺國際滑雪場已於12月28日正式開滑，屬於江西首間滑雪場，位於江西省宜春市，港人從西九龍高鐵站乘至長沙南站轉乘的士約2小時22分鐘車程即達。滑雪場位於海拔1,300至1,607.9米之間，全年平均溫度比山下低6至8度，佔地8萬平方米，視野開揚，坐擁迷人雪景；今年滑雪場全面升級，除有多條不同難度的雪道供滑雪，還有霍比特街區及東北雪鄉等主題打卡場景、大量精彩互動表演包括俄羅斯舞蹈表演、海獅表演、萌寵互動體驗等，同時備有雪具大廳、遊客中心，提供完善的體驗環境，是一個表演、打卡、遊樂於一身，尤如一個冰雪嘉年華。

滑雪場位於海拔1,300至1,607.9米之間，全年平均溫度比山下低6至8度，佔地8萬平方米，視野開揚，坐擁迷人雪景。（相片來源：七星嶺國際滑雪場@小紅書）

場內備有多條不同難度的雪道。（相片來源：七星嶺國際滑雪場@小紅書）

場內提供大量精彩互動表演包括俄羅斯舞蹈表演、海獅表演、萌寵互動體驗等。（相片來源：七星嶺國際滑雪場@小紅書）

海獅表演（相片來源：七星嶺國際滑雪場@小紅書）

七星嶺國際滑雪場

地址：江西省宜春市銅鼓縣排埠鎮（地圖按此）

交通：由高鐵長沙南站乘的士前往約2小時22分鐘。

按此經Trip.com預訂高鐵車票 按此經Klook預訂高鐵車票 按此經永安旅遊預訂高鐵車票

更多相關文章：

深圳好去處｜《優獸大都會2》主題活動登陸One Avenue卓悅中心！重現5大電影場景：8米高巨型Judy、禮服狐兔CP快閃店

深圳好去處｜深圳戲院特色VIP影院睇《阿凡達3》！2人情侶梳化卡座人民幣44元起 一覽戲院票價、地址、交通

深圳野生動物園門票買一送一、人均$64起！盡覽近萬隻野生動物＋動物表演｜深圳親子景點

深圳新酒店2026｜美高梅美幻酒店進駐深圳小梅沙！無邊際泳池歎絕美海景、最啱親子玩樂

深圳華發冰雪熱雪奇蹟娛雪票開售！人均每小時低至$99.6｜深圳好去處

北上過關不再出示回鄉證？智能通關 「刷臉」服務擴展 即睇適用口岸地點

超特急！回鄉證過期申請臨時通行證方法與收費懶人包

回鄉證過期｜過關先知回鄉證過期點算好？口岸即辦臨通親身實測 一覽辦理方法、注意事項

回鄉證續期｜深圳都可以補領/續期回鄉證？換證時間比香港短 即睇申辦流程/地點/收費/注意事項

回鄉證報失教學｜北上消費遺失回鄉證 報失流程/申請臨通/福田、羅湖辦理中心地址及時間