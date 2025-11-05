內地明年節假日安排 農曆新年連放9日

【on.cc東網專訊】國務院辦公廳周二（4日）發布關於2026年部分節假日安排的通知，內容提及2026年元旦、農曆新年、清明節、勞動節、端午節、中秋節及十一放假調休日期具體安排通知。其中，農曆新年假期從2026年2月15日至2月23日放假調休，一共9天，2月14日及28日上班，屬內地「史上最長農曆新年假期」。

經國務院批准，元旦假期由2026年1月1日至3日放假調休，一共3天，1月4日開始上班。清明節假期為同年4月4日至6日，一共3天。勞動節假期則由5月1日至5日放假調休，一共5天，5月9日上班。端午節假期從6月19日至21日放假，合共3天。

當踏入秋天，中秋節假期由9月25日至27日放假，一共3天。至於十一假期，由10月1日至7日放假調休，一共7天，9月20日及10月10日上班。

