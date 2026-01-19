內地春運火車票今開售 學生寒假掀旅遊預訂潮

【on.cc東網專訊】今年鐵路春運自2月2日正式開始，至3月13日結束，為期40天，鐵路部門預計全國鐵路發送旅客5.39億人次、同比增長5%。按照火車票提前15天開始發售的規則，周一（19日）開售春運第一天的火車票，12306平台同日推出旅客誤購限時免費退票服務。隨着全國多地大專院校學生陸續開啟寒假，已有首批「搶跑」春節檔的學生出發旅遊。

據鐵路部門消息，節前客流高峰日預計為2月13日（臘月廿六），節後客流高峰日預計為2月23日（正月初七），2月16日（除夕）的火車票將於2月2日開始發售，2月3日可購春節當天車票，2月17日將開售元宵節車票。相比去年春運，廣州各大火車站的車票起售時間有所調整，廣州南站車票起售時間從上午10時調整為10時15分，廣州站、廣州東站、廣州白雲站、廣州北站統一調整為上午11時45分，其他火車站起售時間不變，廣州新塘站和增城站仍為上午11時。

全國多地中小學生、大學生陸續開始放寒假，比起春節假期的全線高峰，寒假前半段出遊人流更分散、價格更友好，成為大學生和親子家庭錯峰出遊的黃金窗口。去哪兒平台旅行大數據顯示，近日將迎來三波客流小高峰。預訂上周一至周一（12日至19日）出發的機票量周環比增長明顯，其中18至22歲旅客環比增長近三成，票量佔逾20%。全國中小學生將於周六（24日）集中迎來寒假，乘飛機出發的旅客量較上周末增長兩成，其中0至17歲的兒童和青少年票量增速最快，環比增長一倍。

