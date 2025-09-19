內地機械人亦爆「失業潮」？日租3萬變2千仍無人問津

據悉內地機械人爆「失業潮」，日租價格由3萬跌至2,000元。圖示內地一款以女性造型機械人。(新華社)

內地各行業的「內卷」與失業潮時有所聞，但令人意想不到的是，連機械人也疑似面臨供應過剩，掀起一波「失業潮」。據報道，今年初，因央視春晚表演而一夜爆紅的機械人租賃市場，短短數月內經歷戲劇性崩跌。機械人日租價格從高峰期的2至3萬元人民幣(下同)，暴跌至僅2,000元，跌幅超過九成。由於功能有限，即使降價也乏人問津，市場需求大幅萎縮。

華強北盛況轉瞬即逝 基礎款機器狗日租跌破300元

年初，內地商業演出、企業年會和婚禮場合作紛紛租用機械人助興，風頭無兩。然而，隨著宇樹等廠家擴大產能，中小企業和個體戶湧入，機械人供應迅速過剩，價格出現斷崖式下跌。在深圳華強北，租賃檔口一度超過百家，日租金普遍達2至3萬元，熱門機型一機難求，甚至有投資者加價15萬元搶購。然而，如今同款機型的日租已降至2,000元仍無人問津，二手交易市場更為慘淡，基礎款機器狗的日租金甚至跌破300元。

三大因素致市場崩潰 功能單一成致命傷

業內分析指出，機械人價格體系崩潰背後存在三大因素：首先，同質化競爭激烈，扣除運輸、維護及人工成本後利潤微乎其微；其次，消費者新鮮感消退，復購率極低；其三最重要是商用機械人功能單一，僅能完成預設動作，缺乏語音互動和場景適應能力，難以滿足持續應用的需求。

據統計，近一年來內地已有超過2.8萬家機械人相關企業註銷，華強北租賃檔口撤離率超過七成。許多高價購入機械人的中小企業或個人租賃者，面臨回本無望、血本無歸的困境。日租金暴跌更導致投資回報期無限期延長。

廠商急轉型 尋求場景化解決方案突圍

面對市場寒冬，部分廠商開始轉型，從單純「賣機械人」轉向「提供整體解決方案」，拓展至景區導覽、主題活動互動、教育演藝等場景化服務，透過二次開發提升互動智慧與整合度，創造更高附加價值。

