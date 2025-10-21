楊振寧逝世｜一文了解獲獎研究：宇稱不守恆定律
內地流感季或提前南方活動上升 毒株類型有變
【on.cc東網專訊】內媒周一（20日）報道，中國疾控中心監測顯示，目前南方省份流感活動上升。受多方面因素影響，今年國內流感流行季可能提前到來，流行毒株也與去年不同，專家提醒要加以重視。
首都醫科大學附屬北京佑安醫院感染綜合科主任醫師李侗曾指出，日本本月開始進入流感季，比往年早了一個多月，英國、德國、意大利近期也發現流感病例開始明顯增加。很多專家因而認為，今年流感季可能會更早一些，感染人數也會更多。從毒株類型看，今年報告的毒株主要是甲型H3N2，而去年是甲型H1N1，因此大眾對今年流行的毒株免疫力更低一些。
李侗曾介紹，從臨床上來說，甲型H1N1、甲型H3N2和乙型流感主要症狀都是發燒、咳嗽、喉嚨痛，全身的痠痛、乏力和頭痛都比較明顯，普通感冒往往以鼻塞、流涕、打噴嚏等上呼吸道症狀為主，如出現突發高燒、全身痠痛等症狀，便要高度警惕流感。國家衞生健康委建議，所有半歲以上且無接種禁忌的人群每年接種流感疫苗，尤其是5類高危人群，包括5歲以下兒童、65歲以上長者、肥胖者、妊娠及圍產期婦女、慢性呼吸系統疾病等患者。
