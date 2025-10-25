內地測評自媒體 宣稱有護膚品驗出蘇丹紅

【on.cc東網專訊】內地測評自媒體近日宣稱在一款護膚品檢測出違禁致癌物蘇丹紅，已向國家藥品監督管理局反映。自媒體沒有公開涉事品牌，網民列出多個可能受影響品牌，有品牌已把部分產品暫時下架，安排化驗。

自媒體「老爸評測」周一（20日）指，團隊在實驗室檢測一款肉色護膚品時發現含有蘇丹紅成分，且未在配方表中標注，含量高達1,170ppm，遠超污染閥值，懷疑源自成分表中的一款紅色複合植物原料組。技術人員指，大多數品牌可能被原料商欺騙，在不知情下加入含有蘇丹紅的植物色素。

團隊沒有公布涉事產品名稱，網民通過對比成分列出可疑產品清單，涉及多個品牌，包括科顏氏、花西子等。科顏氏客服回應指，店內所售產品均符合相關法律法規，只要在正規授權渠道購買的產品，都可以放心用。花西子指，產品均通過國家認定的權威機構檢測，已通知相關部門進行調查，並對原料供應企業展開嚴格調查，在此期間相關產品暫停銷售。

