內地漢涉假學歷申請「高才通」兩度缺席聆訊 法庭發拘捕令充公30萬保釋金

一名30歲內地男子，持假學歷申請「高才通」。他兩度缺席聆訊，法庭發拘捕令，及充公其30萬元保釋金等。

被告車余一(30歲)、持雙程證，前年訛稱持有澳洲蒙納士大學商學士學位申請「高才通」來港，被控一項為取得入境證而安排作出虛假陳述罪。

他早前曾缺席聆訊，押後至昨日(3日)在沙田裁判法院再訊，惟被告再次缺席。辯方律師指，被告稱會出席昨日的聆訊，惟自8月31日始，律師樓及其擔保人均未能聯絡被告。署理主任裁判官鄭紀航隨即發出拘捕令，並沒收其20萬保釋金及10萬元人事擔保。

