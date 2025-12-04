宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
內地烏龍報價單 3 億買 5 部華為！ 如果 3 億成真，5 部 AI 超級電腦買國產還是 NVIDIA？
AI 時代的「最終幻想」。
近日，內地廣西一則政府採購公告引發網絡熱議，一份原定採購華為文書電腦的標書，內容為 5 套 Huawei 擎雲 W585x，規格為麒麟 9000C 晶片與 16GB 記憶體、512GB+1TB 硬碟，搭配 23.8 吋螢幕和正版操作系統（支持統信操作系統、支持銀河麒麟操作系統），市價僅數千元，主要功能是處理文檔與瀏覽網頁。
但因工作人員誤將單位「元」寫成「萬元」，導致總預算飆升至近 3 億元人民幣。雖然官方已迅速澄清這是一場「寫錯字」的烏龍，但這單新聞不禁令人遐想：如果我們真的手握 5 億預算，並指定購買「3 部超級電腦」，我們究竟能買到什麼級別的科技巨獸？但重要的是，如果這筆採購不受任何出口管制限制，我們又將會有怎樣的選擇？因 AI 晶片的確實價格並沒有公開，以下價錢是以網絡資料推算。
每部 6,000 萬元的「入門級」超級電腦
若總預算為 3 億港元，購買 5 部超級電腦，意味著每部電腦的預算約為 6,000 萬港元（約 770 萬美元）。
這個價位買不到世界 Top 10 的頂級超級電腦（那些通常以十億計），但足以買到 5 個企業級的 AI 運算單元（AI SuperPOD Cells），這正是目前大學研究室、金融機構或中型 AI 公司最渴望的規格。
選項 A：國產自主路線 —— 華為 Ascend 910B 集群
核心晶片： Huawei Ascend（昇騰）910B
目前國產最強 AI 訓練晶片，被視為 NVIDIA A100 的有力競爭者。
市場估值單卡約 HK$120,000 - $130,000。
配置詳情（每部電腦）：
規模： 約 30 - 40 個運算節點。
GPU 數量： 每部電腦包含約 250 - 320 張 910B 加速卡。
互連技術： 使用華為自研的 HCCS 高速互連（替代 InfiniBand）。
運算力：
這 5 部電腦加起來擁有超過 1,500 張 910B。
實戰應用： 足以支撐「城市大腦」運作，處理智慧城市數據，或訓練百億參數級別的垂直領域（如醫療、法律）大模型。
最大優勢： 供應鏈安全，不會有一天醒來發現被遙距鎖機或斷供。
選項 B：國際頂規路線 —— NVIDIA H100
假設沒有美國出口管制（例如在海外部署），這 3 億元能買到的效能將是另一個層次。
核心晶片： NVIDIA H100 (80GB)
全球 AI 訓練的「硬通貨」。
市場估值單卡約 HK$200,000 - $300,000（視乎型號與供需）。
配置詳情（每部電腦）：
規模： 由於單價極高，每部電腦約由 16 - 20 個 DGX 節點組成。
GPU 數量： 每部電腦包含約 128 - 160 張 H100/H200。
運算力：
雖然卡數比華為少（總數約 600-800 張），但 H100 的 Transformer 引擎專為 ChatGPT 這類模型優化，實際訓練速度可能更快。
實戰應用： 這是 OpenAI、Google 級別的標準配備，適合追求極致速度的前沿科學研究。
選項 C：現實的折衷 —— NVIDIA H20「合規版」
如果堅持要用 NVIDIA 生態（CUDA），香港或內地在合規的情況下只能買到 H20。
核心晶片： NVIDIA H20
專為繞過制裁設計，算力被大幅削減，但保留了強大的記憶體頻寬。
有消息指因華為競爭降價，單卡約 HK$100,000 - $110,000。
配置詳情（每部電腦）：
因為便宜，同樣的錢可以買更多卡。每部電腦可配置 400 - 500 張 H20。
運算力：
5 部總量： 擁有超過 2,000 張 H20。
實戰應用： 雖然訓練慢，但因為顯存大，非常適合做 AI 推理（Inference），例如同時服務數十萬人與 AI 聊天機械人對話。
更多內容：
新浪財經《5台电脑采购价接近3个亿？涉事部门：写错了，正在修改，是单位（万元）》
TrendForce News - [News] Huawei’s Self-developed AI Chip Challenges NVIDIA, Boasting Its Ascend 910B to Be Equal in Match With A100
Nvidia H100傳利潤驚人！霸榮：扣除材料成本利潤近1000%
