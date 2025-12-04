焦點

宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面

Yahoo Tech HK

內地烏龍報價單 3 億買 5 部華為！ 如果 3 億成真，5 部 AI 超級電腦買國產還是 NVIDIA？

AI 時代的「最終幻想」。

Eric Chan
Eric Chan
更新時間
內地烏龍報價單 3 億買 5 部華為！ 如果 3 億成真，5 部超級電腦買國產還是 NVIDIA？
內地烏龍報價單 3 億買 5 部華為！ 如果 3 億成真，5 部超級電腦買國產還是 NVIDIA？

近日，內地廣西一則政府採購公告引發網絡熱議，一份原定採購華為文書電腦的標書，內容為 5 套 Huawei 擎雲 W585x，規格為麒麟 9000C 晶片與 16GB 記憶體、512GB+1TB 硬碟，搭配 23.8 吋螢幕和正版操作系統（支持統信操作系統、支持銀河麒麟操作系統），市價僅數千元，主要功能是處理文檔與瀏覽網頁。

但因工作人員誤將單位「元」寫成「萬元」，導致總預算飆升至近 3 億元人民幣。雖然官方已迅速澄清這是一場「寫錯字」的烏龍，但這單新聞不禁令人遐想：如果我們真的手握 5 億預算，並指定購買「3 部超級電腦」，我們究竟能買到什麼級別的科技巨獸？但重要的是，如果這筆採購不受任何出口管制限制，我們又將會有怎樣的選擇？因 AI 晶片的確實價格並沒有公開，以下價錢是以網絡資料推算。

每部 6,000 萬元的「入門級」超級電腦

若總預算為 3 億港元，購買 5 部超級電腦，意味著每部電腦的預算約為 6,000 萬港元（約 770 萬美元）。

廣告

這個價位買不到世界 Top 10 的頂級超級電腦（那些通常以十億計），但足以買到 5 個企業級的 AI 運算單元（AI SuperPOD Cells），這正是目前大學研究室、金融機構或中型 AI 公司最渴望的規格。

選項 A：國產自主路線 —— 華為 Ascend 910B 集群

A Huawei Technologies Co. chip sits on display at the World Artificial Intelligence Conference (WAIC) in Shanghai, China, on Thursday, Aug. 29, 2019. The conference runs through Aug. 31. Photographer: Qilai Shen/Bloomberg via Getty Images
A Huawei Technologies Co. chip sits on display at the World Artificial Intelligence Conference (WAIC) in Shanghai, China, on Thursday, Aug. 29, 2019. The conference runs through Aug. 31. Photographer: Qilai Shen/Bloomberg via Getty Images

核心晶片： Huawei Ascend（昇騰）910B

  • 目前國產最強 AI 訓練晶片，被視為 NVIDIA A100 的有力競爭者。

  • 市場估值單卡約 HK$120,000 - $130,000。

配置詳情（每部電腦）：

  • 規模： 約 30 - 40 個運算節點。

  • GPU 數量： 每部電腦包含約 250 - 320 張 910B 加速卡。

  • 互連技術： 使用華為自研的 HCCS 高速互連（替代 InfiniBand）。

運算力：

  • 這 5 部電腦加起來擁有超過 1,500 張 910B。

  • 實戰應用： 足以支撐「城市大腦」運作，處理智慧城市數據，或訓練百億參數級別的垂直領域（如醫療、法律）大模型。

最大優勢： 供應鏈安全，不會有一天醒來發現被遙距鎖機或斷供。

選項 B：國際頂規路線 —— NVIDIA H100

H100, Nvidia's latest GPU optimized to handle large artificial intelligence models used to create text, computer code, images, video or audio is seen in this photo." Santa Clara, CA U.S.,September 2022. NVIDIA/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY
H100, Nvidia's latest GPU optimized to handle large artificial intelligence models used to create text, computer code, images, video or audio is seen in this photo." Santa Clara, CA U.S.,September 2022. NVIDIA/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY

假設沒有美國出口管制（例如在海外部署），這 3 億元能買到的效能將是另一個層次。

核心晶片： NVIDIA H100 (80GB)

  • 全球 AI 訓練的「硬通貨」。

  • 市場估值單卡約 HK$200,000 - $300,000（視乎型號與供需）。

配置詳情（每部電腦）：

  • 規模： 由於單價極高，每部電腦約由 16 - 20 個 DGX 節點組成。

  • GPU 數量： 每部電腦包含約 128 - 160 張 H100/H200。

運算力：

  • 雖然卡數比華為少（總數約 600-800 張），但 H100 的 Transformer 引擎專為 ChatGPT 這類模型優化，實際訓練速度可能更快。

  • 實戰應用： 這是 OpenAI、Google 級別的標準配備，適合追求極致速度的前沿科學研究。

選項 C：現實的折衷 —— NVIDIA H20「合規版」

ZHENGZHOU, CHINA - APRIL 19: In this photo illustration, Nvidia H20 chip is seen on April 19, 2025 in Zhengzhou, Henan Province of China. (Photo by VCG/VCG via Getty Images)
ZHENGZHOU, CHINA - APRIL 19: In this photo illustration, Nvidia H20 chip is seen on April 19, 2025 in Zhengzhou, Henan Province of China. (Photo by VCG/VCG via Getty Images)

如果堅持要用 NVIDIA 生態（CUDA），香港或內地在合規的情況下只能買到 H20。

核心晶片： NVIDIA H20

  • 專為繞過制裁設計，算力被大幅削減，但保留了強大的記憶體頻寬。

  • 有消息指因華為競爭降價，單卡約 HK$100,000 - $110,000。

配置詳情（每部電腦）：

  • 因為便宜，同樣的錢可以買更多卡。每部電腦可配置 400 - 500 張 H20。

運算力：

  • 5 部總量： 擁有超過 2,000 張 H20。

  • 實戰應用： 雖然訓練慢，但因為顯存大，非常適合做 AI 推理（Inference），例如同時服務數十萬人與 AI 聊天機械人對話。

更多內容：

新浪財經《5台电脑采购价接近3个亿？涉事部门：写错了，正在修改，是单位（万元）》

TrendForce News - [News] Huawei’s Self-developed AI Chip Challenges NVIDIA, Boasting Its Ascend 910B to Be Equal in Match With A100

Nvidia H100傳利潤驚人！霸榮：扣除材料成本利潤近1000%

华为擎云 W585x 行业版

