《強制舉報虐兒條例》明年實施 有校長憂更難處理虐兒
內地牛市何時了？「中國最準分析師」洪灝：今次或超出想像
內地A股市場近日表現凌厲，上證指數突破3,800點，創下10年新高。據外媒報道，有「中國最準分析師」之稱的Lotus Asset Management投資總監洪灝表示，內地股市正迎來一輪迅猛漲勢，其力度有可能「超出大眾想像」。
料無視技術層面波動
洪灝表示，北京應對通縮威脅上的政策轉向，是推動當前牛市的關鍵因素之一，但這一點常被市場誤解且較少被深入討論。他認為，由於政策轉向的影響還未被市場完全消化，目前環境仍有利股市進一步大幅上升。
洪灝亦提到，與再通脹交易的邏輯一致，即使北京推動再通脹的努力僅取得短期成效，增長股也有望變得更加「昂貴」。他預料，在本輪牛市中將無視技術層面的波動，堅守增長股倉位，期待接下來進一步上漲。他又稱，「反內捲」已成長期口號，而其重要性仍被市場共識忽視，可能是繼續推動股市上升的關鍵因素。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/財經/內地牛市何時了-中國最準分析師-洪灝-今次或超出想像/595076?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
金價突破3,500美元創歷史新高 減息預期刺激需求
【彭博】— 金價觸及紀錄高點，聯儲會減息前景以及對其未來前景的擔憂給黃金漲勢注入新動力。Bloomberg ・ 1 小時前
阿里收市升18.5%！外送大戰燒錢數百億 卻換來電商生態終極勝利
阿里巴巴今 (1) 日開高走高，終場暴漲 18.5% 至每股 137.1 港元，專家最新指出，阿里巴巴股價的驚人飆升背後，是一場以百億補貼換取用戶規模和市場格局重塑的戰略勝利，這場外賣大戰正在改變中國電商和即時零售的生態規則。鉅亨網 ・ 18 小時前
《績後》一文綜合大行於阿里巴巴(09988.HK)公布業績最新目標價及觀點
阿里巴巴(BABA.US)(09988.HK)上周五(8月29日)公布2026財年首財(截至今年6月底止財季)季業績，外媒《華爾街日報》報道阿里擬打造新AI晶片後，今早裂口高開近15%後，盤中曾高見137.5元一度彈高18.8%，半日報135.7元搶上17.3%，成交額375.5億元。摩根士丹利發表題為「中國最優質的人工智慧賦能者(指阿里)正在上演」報告，指阿里雲第二財季(截至今年9月底止財季)進一步加速增長，收入增速達30%以上，雖料即時零售第二財季錄350億人民幣虧損，但管理層承擔未來一至兩個月每單位經濟虧損半，估計此應會見頂。AASTOCKS ・ 22 小時前
新世界否認獲大股東注資 傳鄭氏家族覓夥伴斥百億挽救
債台高築的新世界發展（0017.HK），傳出大股東鄭氏家族願意出手救助。彭博昨天引述知情人士稱，鄭氏家族正考慮最快今年底向新世界注資，願意出資規模約100億元，並正尋求能夠提供大致等額資金去換取股權的合作夥伴。不過，新世界昨晚發公告否認，稱未收到傳言中所指的任何注資方案，並已向控股股東查詢，確認不知悉任何須予以披露的內幕消息。信報財經新聞 ・ 8 小時前
阿里績後股價急彈逾16% 首財季業績符預期 研發新AI晶片
阿里巴巴(9988.HK)上周五(29日)收市後公布首財季收入增近2%至2,477億元人民幣，符合預期。研發新AI晶片消息刺激阿里美股(BABA.US)急彈12.9%至135美元，今日(1日)阿里港股高開14.95%，最高見137.5元。現報134.4元，升16.16%，成交7,219.5萬股，涉資97.23億元。AASTOCKS ・ 1 天前
操盤手札記│3.85厘息銀債 成港股程咬金（割柑人）
新一批銀債保底息3.85厘，浮息同最近6個月通脹掛鈎，以較高者為準，半年派息一次，年期3年，每手10,000元。以發行額達550億元計，相當於一隻大型股份嘅集資額，加上3.85厘息具吸引力，相信會抽走股市唔少資金！Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
魚樂無窮│餐飲外賣成風 順豐同城增長潛力勁（唐牛）
公司與大型商超客戶的合作份額和收入持續提升，多個連鎖醫藥客戶訂單量突破新高等，均反映公司的全場景服務能力非常適應相關行業趨勢及客戶需求。截至6月底止過去12個月內，集團活躍商家規模達85萬，同比增長55%。Yahoo財經專欄 ・ 3 小時前
有樓無積蓄 美國業主靠樓套現還債
在美國，隨着消費債務飆升，59%的再按揭業主選擇從物業套現。Yahoo財經 ・ 19 小時前
銀債2025｜保底息率3.85厘 9月15日開始接受認購
銀債2025｜政府公布銀色債券2025（第10批銀色債券）認購詳情，包括發售日期、保證息率、最低認購金額等。銀債可為60歲及以上的長者，提供一個回報不錯又穩定可靠的投資選擇，同時亦可推動潛力龐大的銀髮市場產品發展。政府表示，發行今次銀色債券後，本財政年度將不會發行其他零售債券。Yahoo財經 ・ 19 小時前
阿里飆19%成交熾 券商齊升目標價 即時零售訂單追貼美團 雲業務加速增長
阿里巴巴（9988.HK）豪擲百億拓展即時零售業務顯效，疊加阿里雲增長加速，刺激該股績後狂升18.5%，市值單日進賬4082億元，昨天成交額錄得創紀錄的549億元。券商齊上調阿里目標價，其中野村提到，8月阿里即時零售日均訂單量已接近美團（3690.HK）的水平，形容阿里取得「暫時的勝利」，預期「淘寶閃購」重心將轉向減虧，其虧損在本季見頂後料逐步收窄。信報財經新聞 ・ 8 小時前
大行科工首日招股超購770倍
內地摺疊單車公司大行科工（2543.HK）昨天起招股，集資最多3.92億元。截至昨晚9時半，券商暫時借出302.15億元孖展，以公開發售集資額3920萬元計，相當於超額認購近770倍。信報財經新聞 ・ 8 小時前
華爾街搶人大戰升溫！傳摩通從高盛花旗挖走百名菁英 一年挖角人數超過10年總和
華爾街搶人大戰正全面升級，英國《金融時報》周日 (8 月 31 日) 引述消息人士報導，摩根大通(JPM-US) 正以前所未有的力道從競爭對手挖角，從高盛、花旗等投行挖走約 100 名董事總經理，今年招聘規模顯著超過往年，過去一年為全球銀行業務部門引進的董事總經理數量，更超過前 10 年總和且持續找人。鉅亨網 ・ 1 天前
白銀衝破40關 今年跑贏黃金
美國周一為勞動節假期，美股休市。聯儲局減息預期升溫，貴金屬受捧，現貨白銀價格周一自2011年以來首次突破每盎斯40美元，高見40.7599美元，曾漲2.62%，現貨金價最多升1.22%至每盎斯3489.85美元，貼近4月的高位。信報財經新聞 ・ 8 小時前
白銀價格升破40美元 聯儲會降息預期刺激投資者需求
隨著市場對聯儲局下月減息的預期增強，銀價自2011年以來首次突破每盎司40美元。Bloomberg ・ 1 天前
兌換日元🇯🇵點先最抵？比較銀行找換店最新兌換價
日元走勢波動，不少港人心郁郁兌換日元儲定彈藥去日本旅行。我們今日就比較多間外幣找換店及各大銀行的兌換價，以及列出多間找換店、銀行及信用卡發卡機構的匯價，等大家可以做足準備！Yahoo財經 ・ 22 小時前
金價走勢｜金價升穿3500美元創新高 「三大因素」推動漲勢？
【9月2日更新】美國總統特朗普持續向聯儲局施壓，解僱涉嫌房貸詐騙的美聯儲理事庫克。與此同時，美國上訴法院裁定特朗普實施的大部分關稅政策違法，加上市場預期聯儲局將於9月宣布降息，三大因素推動市場避險情緒升溫，美元匯價走低，金價獲得提振。 白銀升穿40美元創14年高 現貨金價連續6個交易日上漲，今日盤中最高觸及am730 ・ 1 小時前
魚肝油推薦｜魚肝油是童年回憶定陰影？魚肝油作用及副作用解構！魚油丸及魚肝油分別大
有網民在Facebook群組「90年代回憶」懷緬過去，表示兒時經常被逼飲魚肝油，腥味極重，難飲到「打冷震」，不明白為何父母堅持買魚肝油回來逼其飲，深得其他網民共鳴。Yahoo Food ・ 21 小時前
43歲孫藝真「孫仙」威尼斯仙氣穿搭馬上收藏！同款testoni手袋、高跟鞋，百搭程度讓人忍不住入手
韓國女神孫藝真近日在 Instagram 分享海量威尼斯美照，一身仙氣造型瞬間吸引全球粉絲目光！韓國女神完美示範如何將意大利精品 Testoni 單品融入日常穿搭，舉手投足間盡顯優雅氣質，同款單品更即時成搶購目標！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
香港小姐2025丨決賽8大重點 張敬軒被指似樓面帶位 李治廷被彈走晒音 馮盈盈靚爆全場出鏡率高
《2025香港小姐競選決賽》於昨晚（8月31日）圓滿落幕，陳詠詩勇奪冠軍，亞軍及季軍則分別為施宇琪和袁文靜，李尹嫣則奪得「友誼小姐」和「最上鏡小姐」。今屆香港小姐以「Do You Wanna Be…」主題， Fashion Show作決賽亮點Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
美網搶帽風波︱「大蝦細」CEO 幸運過Coldplay「苦主」
美國網球公開賽發生一段轟動全球網民小插曲，波蘭球手Kamil Majchrzak贏波後在場邊向一名男孩贈送Cap帽時，男孩身旁一名男士極速搶奪Cap帽，並塞入其太太袋內。事後網民起底，原來該名男士是企業CEO，不少網民將搶帽事件，與早前在Coldplay演唱會偷食斷正CEO相提並論。Yahoo財經 ・ 1 天前