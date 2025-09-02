內地牛市何時了？「中國最準分析師」洪灝：今次或超出想像

被譽為「中國最準分析師」的洪灝表示，內地今輪牛市可能會「超出大眾想像」。(資料圖片)

內地A股市場近日表現凌厲，上證指數突破3,800點，創下10年新高。據外媒報道，有「中國最準分析師」之稱的Lotus Asset Management投資總監洪灝表示，內地股市正迎來一輪迅猛漲勢，其力度有可能「超出大眾想像」。

內地A股市場近日表現強勁。(資料圖片)

料 無視技術層面波動

洪灝表示，北京應對通縮威脅上的政策轉向，是推動當前牛市的關鍵因素之一，但這一點常被市場誤解且較少被深入討論。他認為，由於政策轉向的影響還未被市場完全消化，目前環境仍有利股市進一步大幅上升。

洪灝亦提到，與再通脹交易的邏輯一致，即使北京推動再通脹的努力僅取得短期成效，增長股也有望變得更加「昂貴」。他預料，在本輪牛市中將無視技術層面的波動，堅守增長股倉位，期待接下來進一步上漲。他又稱，「反內捲」已成長期口號，而其重要性仍被市場共識忽視，可能是繼續推動股市上升的關鍵因素。

