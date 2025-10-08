內地生墮騙案有學生失過千萬｜酒店轉青年宿舍或是業主沽貨離場先兆｜莊思敏再嫁峇里島行禮老公為高級督察｜10 月 8 日・Yahoo 晚報

衞生署盼重啟討論器官捐贈「預設默許」
晚安！今天是 10 月 8 日（星期三）。受高空反氣旋影響，華南普遍晴朗，本港今晚至明日大致天晴，明早局部地區有驟雨，市區介乎 27 至 32 度，新界再高一兩度，吹和緩偏東風。明日最高紫外線指數約 8，屬甚高，日間炎熱及乾燥，外出記得防曬補水。
【今日重點新聞】
內地生墮騙案 今年首 8 個月涉 7,500 萬元 25 歲大學生失過千萬｜Yahoo
【Yahoo 新聞】警方數字顯示， 2025 年首 8 個月共錄得 28,379 宗騙案，損失約 50.2 億 港元，較去年同期分別跌 1% 與 14.5% 。其中涉本地與內地專上學生的電話騙案分別為 184 宗與 86 宗，損失約 3,200 萬 與 7,500 萬 港元。最大個案為今年 4 至 7 月的假冒官員騙局，一名 25 歲內地大學生分批存入 1,097 萬 港元至多個本地戶口；警方 7 月拘兩名內地男子並以「洗黑錢」起訴。
東涌東站防火板等使用未審批螺絲螺栓 港鐵向承建商發「不合格通知書」｜Yahoo
【Yahoo 新聞】港鐵東涌綫延線東涌東站被揭月台層牆身防火板與鋼橋安裝曾用未經審批螺絲、螺栓。港鐵指已向承建商發出「不合格通知書」，承建商其後提交資料並抽樣送檢，測試結果確認物料符合合約及法例要求。涉事工程為「保華— 中鐵建」聯營負責。事件繼 8 月冒牌磚風波後再引關注，港鐵稱會按程序跟進。
高市早苗考慮放棄秋祭參拜靖國神社 避免引起外交問題｜Yahoo
【Yahoo 新聞】多名消息人士稱，自民黨總裁高市早苗考慮在 10 月 17 至 19 日秋季大祭期間不參拜靖國神社，以免在中韓關係敏感之際引發外交爭議。公明黨黨魁齊藤鐵夫與高市會談指「不應讓參拜成為外交問題」，高市據報同意。她月內將以首相身份接待美國總統特朗普，並計劃出席在韓國舉行的 APEC ，盼避免峰會前火上加油。
【今日重點財經新聞】
【Yahoo 地產】據報富豪酒店集團委託測量師行放售九龍城富豪東方酒店，市場估值約 15 億 港元。該酒店現與仁愛堂合作提供約 160 個青年宿舍宿位，月費約 9,000 至 9,300 元，鎖定現金流。文章指「十一」假期訪港人次上升及區內發展利好估值，但啟德配套仍待完善，業主或趁勢調整物業組合；即使啟動放售，宿舍住客毋須急遷。
【鉅亨網】彭博記者指，現年 50 歲的蘋果硬體工程資深副總裁 John Ternus 被視為接班 Tim Cook 的「領先競爭者」。Jeff Williams 今年稍早卸下營運職務並料年底前退休，接班窗口收窄；Ternus 於 2001 年加入蘋果、主導 iPad、iPhone、AirPods 與 Mac 轉向 Apple Silicon 等關鍵項目，近年曝光度提升，被形容獲 Cook 信任、決策影響力擴大。
【鉅亨網】紐約期金收於每盎司 4,000 美元上方後，倫敦現貨金亞洲時段升至 4,005.88 美元/盎司（約 31,300 港元/盎司，以 1 美元 ≈ 7.8 港元計）。伊爾艾朗稱，金價與股市同創或逼近高位，反映的不僅是恐慌，而是對全球經濟與金融秩序失衡的更深層憂慮；市場亦受美政府停擺風險、債務可持續性、對聯準會多次降息預期及地緣衝突推動。
【今日重點娛樂新聞】
【Yahoo 娛樂圈】 45 歲莊思敏於峇里島 Conrad 酒店行禮，與高級督察黃耀彬結成連理；胡杏兒夫婦、胞妹莊思明與男友楊明等到賀。二人拍拖約 1 年半期間一直低調，曾被拍得結伴現身但否認戀情，今日正式註腳新階段。
59 歲關淑怡病危 傳抗病多年上周家中暈倒急送院 寶麗金小花送祝福
【Yahoo 娛樂圈】 59 歲歌手關淑怡傳出病危，據報上周在家暈倒後送 ICU 搶救，仍在留醫；其父、兒子關浚賢與親友輪流守候。消息指她多年來低調抗病，近日情況引來圈中好友關注及送上祝福。相關細節仍待家屬與院方進一步更新。
【Yahoo 娛樂圈】李思捷受訪坦言與女友相戀逾 10 年，形容對方「靚到不得了」、體貼大方，二人更在家小酌談心最感自在。被問婚事，他表示已有共識，「只欠一紙之隔」。過往他多次捲緋聞，近年則自述收斂專注生活與感情。
