內地生墮騙案 今年首 8 個月涉 7,500 萬元 25 歲大學生失過千萬｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】今年首 8 個月，涉及內地學生的電話騙案有 86 宗，損失金額約 7,500 萬元。其中損失金額最高的為一宗假冒官員騙案，一名 25 歲內地大學生損失超過 1,000 萬元。當局指。警方會持續分析最新涉及學生的電話及網絡詐騙案形勢及情報，並定期發放最新的防騙信息。
過去不時有內地生攜帶大額現金來港讀書，最終不幸墮入騙案的例子。立法會議員邱達根關注涉及學生的騙案情況，以及當局將採取什麼應對措施等。保安局局長鄧炳強透過書面回覆稱，根據警方最新數字，2025 年首 8 個月共接獲 28,379 宗騙案，損失金額為 50.2 億元，較去年同期分別下跌 1% 及 14.5%。當中涉及專上院校本地學生和內地學生的電話騙案分別為 184 宗及 86 宗，損失金額分別約為 3,200 萬元及 7,500 萬元。
其中損失金額最高的是今年 4 月發生的一宗假冒官員電話騙案，一名 25 歲內地大學生於 4 至 7 月期間，按騙徒指示將 1,097 萬元分多次存入多個指定的本地銀行帳戶。警方於 7 月拘捕兩名內地男子，並已起訴兩人共 3 項「洗黑錢」罪。
近期電騙屢涉假冒外賣平台
當局指出，警方注意到近來涉及學生的電話騙案多涉及假冒外賣平台發送釣魚短訊，指示受害人致電「假客服」，再誘騙其支付保證金以取消訂單。至於網絡詐騙案方面，不少詐騙集團透過 Facebook、Instagram、WhatsApp 等平台，誘使學生參與虛假的「刷單」活動。
警方反詐騙協調中心即時加強在網站及相關社交媒體平台發出防騙警示，呼籲公眾切勿回撥短訊內的電話，如有懷疑應聯繫外賣平台的官方客戶服務中心核實，並鼓勵他們善用警方的「防騙視伏App」及「防騙易熱線」。此外，當局指警方一直與電訊服務及社交媒體平台營辦商保持緊密溝通合作，包括透過電訊商派發防騙宣傳單張，並不時更新防騙宣傳材料，提醒市民防範最新騙案手法。
受騙內地生墮樓 政府鼓勵院校推廣防騙
此外，立法會議員梁美芬亦關注有受騙的內地生墮樓輕生，問當局如何提高學生的防範意識及加強情緒支援。勞工及福利局局長孫玉菡透過書面回覆稱，教資會十分關注專上院校在提高學生防騙意識方面採取的措施，一直透過與各大學代表組成的溝通平台保持緊密聯繫，鼓勵各院校透過不同渠道向學生推廣防騙資訊。
孫玉菡指，為提高非本地學生的防騙意識和警覺性，各院校積極與執法機構及本地銀行合作，透過舉辦家長講座、入學簡介會、設立資訊專頁和專責熱線等提供防騙及反詐騙的資料。此外，警方於新學年前後舉辦超過 30 場防騙教育講座和活動，有超過 4,000 名本地、內地及海外學生參與，當中包括加強宣傳網上學習套件，向學生及教職員傳遞防騙信息等。
