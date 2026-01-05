內地男女行山途經西貢心朗村，明渠旁紮營驚動村民報警。(井欄樹村民吹水互助組)

近日有不少內地旅客「攻陷」西貢熱門露營地點，昨日(4日)更有遊客險在明渠邊露營過夜。事發於昨晚7時02分，警方接獲井欄樹村村民報案，指有兩人於西貢心朗村及井欄樹村附近一處明渠露營。

警方接報後到場，發現一名61歲男子及一名62歲女子，兩人皆持雙程證及自稱為行山人士，早前正在挑戰衛奕信徑，徒步至上址時因天色已晚及體力問題紮營休息。由於該處並非指定露營地點，且隨時有洪水風險，兩人在警方勸籲下收拾行裝離開，案件列作「投訴滋擾」。從網上圖片可見，明渠旁邊有兩個黃色及綠色帳篷紮營，未有生火煮食。

