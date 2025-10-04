內地男子被指城大宿舍內藏假公安證 還押待警方調查

【Now Sports】車路士周六英超2:1絕殺利物浦，但領隊馬利斯卡因為沿邊線狂奔，跑到角球旗參與球員慶祝，領比賽第2張黃牌後被驅逐，賽後也由助教卡巴利路代他出席記者會。馬利斯卡（Enzo Maresca）在上半場曾因不滿車路士沒有獲得12碼，被黃牌警告，而當球隊補時6分鐘由伊斯迪方帶來絕殺入球後，他失控地衝到角球旗附近與球員慶祝，結果再收到球證第2面黃牌，兩黃變一紅被逐。卡巴利路賽後代馬利斯卡出席記者會時，談到這位主帥因慶祝被逐道：「他沒事，可惜因為紅牌不能來，但他非常高興。對任何一位教練來說，絕殺都是一件特別的事情，沒有一位教練能夠掩飾自己的感受。不幸的是，他已經吞了1張黃牌，但我們都是人，甚至曾是球員，樂於看到球隊絕殺勝出。當然，我們所有人最後還是可以從中吸取教訓的。」談到這個絕殺球，卡巴利路再說：「這樣勝出太特別，而且你會透過這種方式贏得能量、信任和信心。我認為球場上的氛圍，帶給我們幫助，令人難忘，所以現在必須抓住機會繼續成長。遺憾是，我們要因為國際賽周而休息，但這場比賽，確實會讓球員和球迷之間，保持著良好的聯繫。」

