內地男子被指城大宿舍內藏假公安證 還押待警方調查
20 歲內地男子，涉於城市大學宿舍內藏有一張印有他姓名、照片的假冒公安證，被控一項「管有虛假文書」罪，案件周五（3 日）在東區裁判法院首提堂。
被告暫時毋須答辯。裁判官屈麗雯應控方申請，押後至 11 月 28 日再訊，待警方向受害人錄取口供、進行認人手續等。被告申請保釋被拒，須還押。
控罪：假公安證有被告姓名照片
被告梁貴和（20 歲），持雙程證到港，被控一項管有虛假文書罪。
控罪指，被告於 2025 年 10 月 1 日，在香港長沙灣歌和老街 22 號香港城市大學 11 座一單位知道或相信有關虛假文書，即一張有他照片及姓名的公安局委任證，屬於虛假，而在無合法權限或辯解下保管該文書。
城大：不評論事件
嚴重違紀或開除學籍
城大周五回覆《法庭線》，指事件已進入司法程序，大學不作評論。
城大指，大學支持守法循規，有既定程序和指引規管學生行為操守。如發現有任何違規、違法個案，將會根據程序，交由校內相關紀律委員會嚴肅跟進。嚴重違規個案，有機會被開除學籍。
案件編號：ESCC2602/2025
