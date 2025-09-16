內地男星于朦朧墜樓亡惹熱議 相隔五日母親發聲明已處理後事兼曝光死因

曾參演《三生三世十里桃花》飾演白真的內地男星于朦朧日前墮樓身亡，工作室發聲明悼念，不過其死因卻一直惹來各方熱議。昨晚（16日），相隔于朦朧離世五日，其母親透過其工作室發聲明，表示已低調處理于朦朧身後事，並曝光其死因，同時呼籲網民不要再作胡亂猜測。

于朦朧工作室發布于朦朧母親聲明

「各位關心于朦朧的朋友：

我是於朦朧的母親。近日，我經歷了巨大的悲痛，愛子於朦朧因飲酒意外墜樓，永遠離開了我們。這一突如其來的變故，讓我們陷入了深深的哀傷之中。公安已將調查情況向我進行了通報，後事已處理完。我希望大家理性看待這一意外事件，不再進行猜測。我也希望早日回歸平靜的生活，懷著對朦朧的思念，努力過好每一天。相信這也是朦朧的心願。

最後，希望朦朧在天堂平安。再次感謝」

所有關心、幫助過我們的人。

朦朧母親 泣告

2025年9月16日」

部分網民仍然留言質疑

雖然其母親透過于朦朧工作室帳號發聲明，不過部分網民仍不買帳，兼質疑聲明真偽：「沒有公章沒有通告憑什麽相信你們！」、「隨便打個字就是朦朧媽媽了」及「難以接受」等等。