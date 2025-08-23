潘浠淳父母宣布放棄獎項 轟吹哨人網絡欺凌
內地男涉駕白牌車透過網約車平台接客 被控4罪還押至10.17再訊
【on.cc東網專訊】執法部門早前採取行動，打擊非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途（俗稱白牌車），拘捕多人，不排除牽涉團夥犯案。其中一名持雙程證的27歲內地男子，懷疑他透過網約車平台接客做生意，並在駕駛期間橫過附有虛線的連續白線。他被控非法載客取酬、違反逗留條件等4罪，案件今日（23日）在東區裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，裁判官應控方要求，把案件押後至10月17日再訊，期間被告須還押。
27歲男被告邓富淼，持雙程證來港。控罪書上報稱無業，在港沒有固定居所。控方申請押後，以便進一步調查，包括跟運輸署調查車輛相關文件，以及出入境紀錄。控方反對被告保釋，辯方有保釋申請。裁判官聽取陳詞後，駁回被告擔保申請。
被告被控4罪，包括「橫過附有虛線的連續白綫」、「駕駛/使用汽車以作出租或取酬載客用途」、「沒有第三者保險而使用車輛」、「違反逗留條件」。控罪指，他於2025年8月20日，在灣仔告士打道(西行線)近波斯富街，身為一輛私家車的司機，在無合理辯解的情況下，沒有確保該車輛或其任何部分，不在亦不駛越或橫過如《道路交通(交通管制)規例》附表2第502號圖形所示，並放置在車路上的連續白線或其任何部分之上。
其餘3罪分別指被告於同日同地，駕駛私家車以作出租或取酬載客用途；當時就被告對該車輛的使用，沒有備有一份有效的和符合汽車保險(第三者風險)條例規定的第三者風險保險單或保證單；違反對他的訪港有效的逗留條件，即不得接受有薪或無薪的僱傭工作，但他未獲入境事務處處長准許而在該處接受僱傭工作。
案件編號：ESCC2185/2025
