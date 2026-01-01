內地男除夕夜涉尖沙咀海傍放無人機 涉兩宗罪被捕

一名持雙程證男子涉嫌在尖沙咀違規放無人機被捕。(警方提供)

除夕夜不少市民出外慶祝。一名持雙程證的33歲內地男子，在尖沙咀一個停車場涉嫌違規使用無人機，除夕夜晚上約7時涉嫌「未經許可在限制飛行區以內飛行」及「操作期間違反操作規定」被捕，現正被扣留調查。

行動中，警方檢獲一部小型無人機，案件交由油尖區刑事調查隊第九隊跟進。警方強調，絕不容忍任何危害公共安全和航空安全的行為，定必嚴正執法，採取果斷措施打擊涉及違反《小型無人機令》的行為。

