內地發布互聯網平台價格行為新規 明年4月實施

【on.cc東網專訊】國家發改委、市場監管總局及國家網信辦上周二（9日）聯合發布《互聯網平台價格行為規則》，將於明年4月10日起實施，有效期為5年。國家發改委周六（20日）回應新修改的規定，指此次是要細化保護平台內經營者自主定價權的監管要求，明確明碼標價的制度規定，完善不正當價格行為的認定標準，優化消費者價格權益保護條款等。

發改委指，上述行為規則共有7章29條，具體規定包括圍繞維護價格競爭秩序、明確價格誠信要求等方面，提出經營者不得實施低價傾銷、價格歧視、價格串通、哄抬價格、價格欺詐等不正當價格行為。新規又聚焦保護消費者知情權及自主選擇權，規定經營者如果設置自動續期、自動扣款，應以顯著方式向消費者展示相關選項，並提供便捷的取消途徑。當局亦鼓勵平台經營者建立價格爭議在線解決機制、商品質量承諾和擔保制度等。

當局將加強多部門協同，其中有4條新規關於監督機制，明確發展改革、市場監管、網信部門的監管職責和措施，要求平台經營者建立健全價格行為合規管理制度，行業協會商會也要充分發揮行業自律作用。多部門需指導各地加強市場巡查和監督檢查，督促平台經營者和平台內經營者規範價格行為，推動各項監管要求落到實處、取得實效，依法查處價格違法行為，維護公平競爭市場環境。

當局會依職責對平台經濟領域價格行為開展監管，發現違反上述新規的平台經營者或平台內經營者，會先提醒、告誡和約談，必要時由省級以上部門調查了解有關情況，相關經營者要如實提供所需訊息。市監部門也會對平台經營者和內部經營者的相關經營行為開展監督檢查，依法查處違法行為。

