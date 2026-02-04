內地發布汽車數據出境安全指引 明確5種申報情形

【on.cc東網專訊】工信部、國家網信辦、國家發改委、國家數據局、公安部、自然資源部、交通運輸部、市場監管總局共8個部門，近日聯合印發《汽車數據出境安全指引（2026版）》，以引導規範汽車數據處理者高效便利安全開展數據出境活動，提升汽車數據出境便利化水平。

上述指引規定了汽車數據出境活動管理方式和適用條件，其中明確汽車數據處理者應當申報數據出境安全評估的5種情形，包括向境外提供重要數據；自當年1月1日起累計向境外提供100萬人以上非敏感個人訊息；自當年1月1日起累計向境外提供1萬人以上敏感個人訊息；關鍵訊息基礎設施營運者向境外提供個人訊息；國家有關規定明確的其他需要申報數據出境安全評估的情形。

廣告 廣告

指引提出9類豁免情形，面向研發設計、生產製造、駕駛自動化、軟件升級、聯網運行等業務場景細化重要數據判定規則，明確開展數據出境安全評估、訂立個人訊息出境標準合約或通過個人訊息出境認證的工作要求，並從管理制度、技術防護、日誌管理、應急處置等方面提出保護要求，指導企業規範開展數據出境活動，加強保護汽車數據安全。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】