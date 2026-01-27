內地發現尼帕病毒有效藥 醫生籲春節避免赴疫區

【on.cc東網專訊】印度西孟加拉邦近日爆發高致死率的尼帕病毒疫情，引起全球關注。內地醫生周二（27日）提醒，該病毒主要侵襲呼吸系統和中樞神經系統，可能人傳人，呼籲春節出行非必要不前往疫區。中國科學院武漢病毒研究所同日宣布，發現口服核苷藥物VV116對該病毒的高效抑制活性。

上海復旦大學附屬華山醫院感染科副主任王新宇指出，中國大陸未報告過確診的人類尼帕病毒感染病例，普通大眾毋須恐慌，但應保持敬畏及良好衞生習慣。面對未來可能出現同家族病毒，他提醒需保持戰略上的警惕和戰術上的冷靜。四川省人民醫院感染科副主任醫生楊仁國亦指，尼帕病毒並非新發病毒，與新冠同屬RNA病毒，可通過呼吸道氣溶膠傳播，密切接觸患者的呼吸道分泌物、血液、尿液等可能傳播，醫護人員照料患者、家庭聚集性照護時風險會明顯增加。針對春節出行高峰，他建議關注目的地是否疫區，非必要不赴印度等疫情高發國家；在華南地區生活或出行，不要接觸果蝠、不明野生動物及其排泄物。

武漢病毒研究所發布消息指，印度西孟加拉邦及周邊地區本月已出現死亡病例，近百名密切接觸者被隔離。該研究所的團隊近來聯合其他研究所和專家在國際期刊發表重要研究成果，證實口服核苷類藥物VV116對尼帕病毒具顯著的抗病毒活性，為這一高致死性新發傳染病的防治帶來新希望。當中首次證實VV116對尼帕病毒的治療潛力，不僅可作為醫護人員、實驗室工作者等高危人群的預防性用藥，更可為應對當下和未來的疫情提供現成藥物選擇。

北京博暉創新生物技術集團周二亦發布消息，推出自主研發的「尼帕病毒核酸檢測試劑盒（螢光PCR法）」，搭配BHQ-III全自動核酸分析儀器系統的解決方案，為病原監測提供關鍵數據。

