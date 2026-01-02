內地稅改力谷出生率 避孕套等用品徵 13% 增值稅 托兒、婚姻服務免稅︱Yahoo

中國去年錄得 954 萬名嬰兒出生，數字在過去 10 年內減少近一半。

【Yahoo新聞報道】中國自 1 月 1 日起調整稅制，開始對避孕套、避孕藥及相關器材等避孕用品徵收 13 % 銷售稅，藉此鼓勵生育並應對出生率持續下滑的挑戰。與此同時，托兒服務、婚姻相關服務及安老服務則獲豁免增值稅。今次稅務改革撤銷了自 1994 年一孩政策時期以來實施的多項免稅安排，屬於政府提振出生率、應對人口老化及經濟疲軟的一系列措施之一。

中國去年錄得 954 萬名嬰兒出生，在過去 10 年內減少近一半。隨着人口連續 3 年錄得負增長，北京政府積極推出包括延長產假、發放現金補貼等政策。

民眾憂增意外懷孕、愛滋病風險

然而，對避孕產品加稅的做法在社會引起熱議，有民眾擔心此舉會增加意外懷孕及感染愛滋病的風險。有人在社交平台揶揄，稱會趁加價前「囤貨」；亦有網民指出，安全套加價與養育子女成本差距甚大，難以成為改變生育選擇的因素。

北京育媧人口研究所在 2024 年的一份報告指出，中國是全球育兒成本最高的國家之一，高昂的學費及競爭激烈的教育環境，加上女性在職場與育兒之間難以兼顧，令生育意願低迷。此外，房地產危機影響民眾儲蓄，經濟增長放緩亦令年輕一代對未來缺乏信心。

學者指過度介入或適得其反

根據《BBC》報道，威斯康辛大學麥迪遜分校的人口專家易富賢則認為，外界無需過度解讀加稅對生育率的影響，他分析中國政府在房地產市場低迷及債務增加的情況下，正尋求增加稅收，而去年增值稅收入佔中國稅收總額近 40 %，規模接近 1 萬億美元（約 7.8 萬億元）。

戰略與國際研究中心的研究員 Henrietta Levin 稱，對避孕套加稅具備象徵意義，反映政府急於提振極低的生育率。不過，她提到許多補貼政策需由負債嚴重的地方政府落實，資源是否充足仍是未知數。她亦指出，政府過度介入私人選擇或會適得其反，例如有報道指地方官員致電女性查詢月經週期及生育計劃，令政府形象受損。