內地細化認定尺度 嚴查產品質量檢驗造假

【on.cc東網專訊】市場監管總局周三（7日）發布消息，對產品質量檢驗機構弄虛作假行為進一步細化認定尺度，依法取消其檢驗資格，並按規定列入市場監督管理嚴重違法失信名單，實施跨部門聯合懲戒。

當局近日印發《關於產品質量檢驗機構偽造檢驗結果或者出具虛假證明情節嚴重判定標準的意見》，明確5類情形屬於《產品質量法》所規定的「情節嚴重」，包括因偽造檢驗結果或出具虛假證明構成犯罪，被追究刑責；兩年內因偽造檢驗結果或出具虛假證明受過一次行政處罰，又實施同類違法行為；在兒童用品、道路機動車輛等關係人民生命健康和公共安全的重點領域，出具虛假檢驗檢測報告兩份以上，或在各類產品質量檢驗領域出具虛假報告10份以上；造成重大、特大質量安全事件，或產生惡劣社會影響；其他依法依規應認定為情節嚴重的情形。

該意見進一步細化違法情節的認定尺度，為執法工作提供清晰、統一的裁量指引，有助提升監管執法的規範性、精準度與威懾力。當局去年持續加大檢驗檢測領域監管力度，嚴肅查處檢驗檢測機構造假行為，查辦4,221宗違法案件，撤銷403張檢驗檢測資質認定證書。

