內地網民小紅書分享塔門露營BBQ 或屬違法

近日有內地網民在小紅書分享，自己與友人在西貢塔門島露營，以及展示自製燒烤爐，炮製「潮汕烤魷魚」等。引起網民關注，並提醒在香港非指定地點生火或燒烤，或已違反相關法例。

事主在小紅書以《沒有野豬的塔門島露營》為題，片段所見，一行人在草地上搭營後，準備燒烤，燒烤爐以石頭及鐵絲網搭建，並燃點木塊生火燒烤，亦自備燃氣罐及露營爐具。影片亦能所見，片中字幕寫著「早上的日出好美」，可見事主煮即食麵作早餐。

不過，網友提醒，在本港郊野公園受《郊野公園及特別地區規例》限制生火或用火。根據《郊野公園及特別地區規例》，在郊野公園或特別地區內，一般只可在指定燒烤場，或指定露營地點使用火源，其他地方禁止攜帶火種或用火器具，如煮食爐、燈籠等器具。違例最高可被罰款25,000元及監禁一年。

翻查資料，塔門島並不屬於指定燒烤場及指定露營地點。

