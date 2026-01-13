內地網紅偷走銅鑼灣酒店「無主孤魂」牌位 潘紹聰轟行為瘋狂 網民批博流量不擇手段

內地網紅偷走銅鑼灣酒店「無主孤魂」牌位 網民批為博取點擊率不擇手段

近日，一名內地網紅「楊大膽」喺抖音上發布影片，自爆喺銅鑼灣一間酒店後樓梯裡發現一塊寫著「無主孤魂」嘅紅色牌位，並公然將其帶走。網台節目《恐怖在線》的主持人潘紹聰得悉後，親自率團隊前往現場，證牌位的確不見蹤影，此舉引發大批網民熱議，網民紛紛直言：「大癲。」

從影片所見，楊大膽於該酒店後樓梯角落發現該簡單供奉嘅牌位，上面寫有「無主孤魂」等字樣；楊大膽當時對方係「無主美女」，並當場高調「請回家」，表示：「咱倆回內地」、「美女，跟我回內地」、「以後就跟著大膽吧」、「行啊，美女，大膽就把你收下了」，態度輕率毫無敬意，最後更直接把牌位放進背包。唔少網民睇完影片，皆留言痛批楊大膽為博取點擊率不擇手段，斥責佢對亡靈極度不敬，唔理習俗禁忌。有網民指出，無主牌位屬於孤魂野鬼依附之所，外人絕不能擅自觸碰，否則後果難料。然而楊大膽不但冇道歉，更聲稱自己係「超渡孤魂」，幫靈體脫離原地，態度十分強硬。

據傳媒過去報道，該「無主孤魂」牌位據說與多年前離世嘅一名女歌手有關。有人替佢立下臨時神主牌以供奉緬懷。多年來，呢個牌位喺靈異圈中流傳唔少怪事，甚至有傳出有年輕人稱因好奇前往「探靈」而精神異常，亦有工人嘗試移動神主牌後遭遇離奇事件，種種傳聞令該地蒙上神秘色彩。事件曝光後，網台節目《恐怖在線》的主持人潘紹聰親自率團隊前往現場拍攝，透露該牌位確實喺靈異圈中頗具知名度，對於牌位不翼而飛感到震驚與無奈，直指此行為瘋狂又失禮，不僅不尊重亡者，亦可能為自己招來厄運。法科師傅「法基師叔」指出，牌位與香爐係共同體，盜走牌位如同奪去靈體「飯碗」，極有可能令其魂飛魄散，後果難以挽回。

楊大膽抖音影片截圖

楊大膽抖音影片截圖

《恐怖在線》截圖

《恐怖在線》截圖

《恐怖在線》截圖

《恐怖在線》截圖

《恐怖在線》截圖

《恐怖在線》截圖

《恐怖在線》截圖

《恐怖在線》截圖

