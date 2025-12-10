藍戰非

治安不靖嘅南非發生一宗涉及內地網紅嘅綁架案，以遊戲直播起家、擁有千萬粉絲嘅藍戰非，早前發文指自己喺南非被早有預謀嘅匪徒綁架，更估計綁匪為犯案部署半年，甚至串通機場人員獲取佢嘅航班資料。

內地網紅藍戰非南非被綁架 被採集毛髮樣本製造性侵疑雲

藍戰非稱，早前出發經南非去南極旅行，抵達南非約翰尼斯堡時，「被中國人綁架劫持」。藍戰非話綁匪買通機場人員獲取佢嘅航班資料之外，更指酒店職員都被收買，半夜有華人帶同2位黑人用房卡入去佢間房，用藍戰非嘅手機轉走存款，並收集生物資料如毛髮、指紋、精液等製造性侵疑雲，務求令藍戰非唔敢報警。藍戰非又指為咗拖時間，華裔綁匪自稱係粉絲同佢傾偈，透露半年前已經得知藍戰非會到當地，於是一早佈局，更自言如果唔係一早坐官方的士嘅話，可能已經出事。其後綁匪喺藍戰非間房逗留幾小時，又恐嚇藍戰非要立即回國，否則殺左佢。藍戰非之後喺南非報警，先得知99％同類案件未有偵破，更指南非3日就有一宗綁架案。

今年33歲嘅藍戰非現時係旅遊及遊戲主播，坐擁2千幾萬粉絲，內媒指佢拍廣告片嘅報價要150萬元人民幣。藍戰非亦曾喺直播提及，如果全力投入商業運作，年收入可以高達億元人民幣。

