大學學生證 假證件 偽造文書 拼多多

有網民在Threads發帖，指內地網購平台「拼多多」有商戶出售定製香港院校的學生證，並上載部分客人「製成品」，包括港大、城大等偽造學生證。表示可製作相關學生證商戶，指只要提供頭像照片、學校名稱、學號、修讀科目及有效期即可定製，定製費約為50元。

根據法例，製造、管有及行使虛假文書，一經定罪，最高判監14年。本港多所大學均表示，暫未沒有發現有人使用偽造學生證，部分強調，學生證有防偽設計，難以用假證進入校園。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/內地網購平台商戶指可代製假本港大學學生證-製造或管有偽造文書可判囚/597608?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral