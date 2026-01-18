內地續發寒潮藍色預警 北京天津迎今年首場雪

【on.cc東網專訊】內地周日（18日）繼續發布寒潮藍色預警，至周三（21日），中東部地區將自北向南出現降溫大風，日平均或最低氣溫普遍下降6℃至12℃，黃淮南部、廣西北部等地部分地區下降12℃至14℃，局地降溫可達16℃以上。周三早晨，最低溫度0℃線將南壓至貴州南部-湖南南部-江西中部-浙江南部一帶。

受寒潮影響，周日至周二（20日），甘肅、內蒙古中西部、寧夏、陜西、華北、黃淮、江漢、江淮、江南等地氣溫預計下降6℃至10℃，其中內蒙古中部、山西西部等地部分地區降溫可達10℃至14℃。內蒙古、河北、北京、山東、黑龍江、新疆等北方地區上周六（17日）出現降雪天氣，北京和天津更迎來今年首場降雪。

北京西部地區的房山、門頭溝等多地上周六鵝毛大雪漫天飛舞，部分地區積雪明顯，新增積雪深度超過10厘米。北京市交通委啟動預警響應，全力做好降雪天氣交通保障，從道路剷冰除雪、公共交通服務、場站接駁保障等多方面進行，確保降雪期間道路通行順暢、營運安全有序。

