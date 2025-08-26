內地股市近日持續強勢，滬指更突破3,800點重要關口，創10年新高。(資料圖片)

內地股市近期表現強勁，上證綜合指數成功突破3,800點關鍵水平，創下10年來新高。曾有「恒大國師」之稱的前中國恒大集團首席經濟學家、內地著名經濟學者任澤平在微信公眾號發文指出，內地此輪牛市將是「十年一遇」，堪稱「史詩級別」。

3大因素推動 承擔3大使命

任澤平從牛市時間長度、漲幅及交易量來分析，指出上證指數自去年低位2,690點，至今年8月25日漲幅高達45%；創業板指數同期上漲79%；北證50漲幅更超過1.7倍。此外，股市交易量也從先前低迷的數千億元，大幅攀升至近期突破3萬億元，市值更從去年低谷70萬億上升至近100萬億，帶來30萬億財富效應。

他表示，此輪牛市主要由3大因素推動：政策持續放鬆、新一輪科技革命及市場流動性充裕，屬於「政策牛、科技牛和水牛叠加的信心牛」。他特別提到，去年「924」成為宏觀政策放鬆的歷史性拐點，大幅超出市場預期，顯著提升風險偏好；同時，人工智能、機器人、半導體、創新藥物、軍工及新消費等科技領域迅速發展，進一步催生科技板塊行情。

任澤平強調，此輪牛市不簡單是一次財富機會，更承擔著3大歷史性使命，包括發展新質生產力、助力大國博弈及修復居民資產負債表。他認為，若此輪牛市能夠實現長「牛慢牛」，對於發展硬科技、經濟復甦、信心提振、居民財富效應等都具有重大意義。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/財經/內地股市創十年高-前恒大國師-3大因素驅動屬-信心牛-/592975?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral